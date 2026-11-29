VIRAL VIDEO: नेपाल के प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में भगवाधारी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले एक भारतीय साधु तीन विदेशी ईसाई प्रचारकों के साथ सनातन धर्म और बाइबल पर तीखी बहस करते नजर आ रहे हैं. खुद को ब्रिटेन का पूर्व कारोबारी बताने वाले इन साधु ने अपनी तार्किक और बेबाक बातों से जीसस और बाइबल का प्रचार करने आए विदेशी युवकों को निरुत्तर कर दिया. उन्होंने न केवल पश्चिमी देशों की वैश्विक राजनीति और आर्थिक नीतियों पर तीखा हमला बोला, बल्कि बाइबल की आयतों का भी करारा जवाब दिया. अंत में साधु ने युवकों से नाम बताने और हाथ मिलाने तक से साफ इनकार कर दिया. इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनातन धर्म की श्रेष्ठता और साधु के रूखे व्यवहार को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है.

बाइबल के ज्ञान पर भारी पड़े भगवाधारी साधु

बहस की शुरुआत तब होती है जब साधु बाबा इन विदेशी प्रचारकों को दो-टूक कह देते हैं कि वे ईसाई धर्म के बारे में इन लड़कों से कहीं ज्यादा जानते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है. विदेशी लड़के जब अड़ जाते हैं कि साधु बाबा असली सत्य को नहीं जानते, तो बाबा तीखा पलटवार करते हैं. वे कहते हैं कि वे खुद अध्यात्म के रास्ते पर हैं. वे तंज कसते हैं कि जब ईसा मसीह अमेरिका और इंग्लैंड में थे, तब वहां के हालात कुछ और थे.

इसके बाद साधु बाबा बात को धर्म से मोड़कर सीधे ग्लोबल पॉलिटिक्स और बिजनेस पर ले आते हैं. खुद को इंग्लैंड का पूर्व कारोबारी बताने वाले ये साधु सीधे आरोप लगाते हैं कि पश्चिमी देश (अमेरिका और इंग्लैंड) चीन के पैसे और संपत्तियों का जमकर इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जब कर्ज चुकाने की बारी आती है, तो वे चीन को ही विलेन बना देते हैं. वे चुटकी लेते हुए कहते हैं कि लोग जिंदगी भर पैसे के पीछे भागकर पाप करते हैं और जब जेब खाली हो जाती है, तो खुद को दूध का धुला साबित करने के लिए धर्म का चोला ओढ़ लेते हैं.

'जॉन 3:16' का जिक्र और बाबा का करारा जवाब

बहस तब और गरम हो जाती है जब एक विदेशी लड़का जाने से ठीक पहले बाइबल की मशहूर आयत 'जॉन 3:16' का हवाला देता है. वह कहता है कि ईश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे ईसा मसीह को कुर्बान कर दिया. इस पर साधु बाबा कहते हैं, "इसमें क्या नया है? मैं और मेरे जैसे न जाने कितने साधु इस मिट्टी में विलीन हो जाने तक अपना पूरा जीवन जगत कल्याण के लिए समर्पित कर रहे हैं."

"न मेरा कोई नाम है और न हाथ मिलाता हूं"

जब विदेशी लड़कों को समझ आ जाता है कि बाबा के सामने तर्काें में नहीं टिक सकते, तो वे सम्मान के नाते बाबा का नाम पूछते हैं और हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं. लेकिन बाबा का मिजाज यहां भी सख्त रहता है. वे दो-टूक जवाब देते हैं, "मेरा कोई नाम नहीं है और मैं किसी से हाथ नहीं मिलाता." इसके बाद बिना किसी समझौते के यह बहस वहीं खत्म हो जाती है.



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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इंटरनेट पर लोग इस वीडियो को लेकर आपस में भिड़ गए हैं. त्रिशूल अपडेट्स (@Trishulwarrior) नाम के यूजर ने बाबा का समर्थन करते हुए उन्हें 'असली हिंदू' बताया. वहीं शेखर (@legal_bud_4u) ने विदेशी लड़कों पर तंज कसा कि सिर्फ एक किताब पढ़कर और आधी-अधूरी जिंदगी जीकर ये युवा खुद को बहस का उस्ताद समझने लगे थे. दूसरी तरफ, केपीएच (@KP_Battle_Sword) ने बाबा के इस अड़ियल व्यवहार की आलोचना की और लिखा कि बाबा का यह रूप सड़क पर आक्रामक होकर बहस करने वाले किसी नास्तिक जैसा ही रूखा था.



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