Anda Aur Dudh Ek Sath Kha Sakte Hain Kya: आयुर्वेदिक चिकित्सक वसंत लाड की किताब में दूध और अड़े के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है. वसंत लाड की किताब 'द कंप्लीट बुक ऑफ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द एंशिएंट हीलिंग ऑफ इंडिया' के अनुसार, पेट से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं गलत खाने के कॉम्बिनेशन से होती हैं.

क्या दूध पीने के बाद अंडा खा सकते हैं? जानिए क्या कहते हैं Experts
Anda Aur Dudh Ek Sath Kha Sakte Hain Kya: अंड के साथ फल (खासकर तरबूज), चीज़, मछली, खिचड़ी और मांस भी नहीं खाना चाहिए

Is It Safe To Consume Milk And Eggs Together? सुबह के समय कई लोग ब्रेकफास्ट में ऑमलेट के साथ दूध पीना पसंद करते हैं. लेकिन क्या खाने का ये कॉम्बिनेशन सेहत के लिए सही साबित होता है? अक्सर ये सवाल कई लोगों के मनों में आता है. कई बार हम सुनते हैं कि अंडा और दूध एक साथ नहीं खाना चाहिए. ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं हैं और इन्हें खाने से सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. अगर आपके मन में भी दूध और अंडा के कॉम्बिनेशन से जुड़ा ये सवाल आता है तो इसका जवाब इस आर्टिकल में आपको मिल जाएगा.

दूध और अंडे एक साथ खाना सुरक्षित है क्या? Anda Aur Dudh Ek Sath Kha Sakte Hain Kya

जानें क्या कहता है आयुर्वेद 

आयुर्वेदिक चिकित्सक वसंत लाड की किताब में दूध और अड़े के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया गया है. वसंत लाड की किताब 'द कंप्लीट बुक ऑफ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज, ए कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू द एंशिएंट हीलिंग ऑफ इंडिया' के अनुसार, पेट से जुड़ी ज़्यादातर समस्याएं गलत खाने के कॉम्बिनेशन से होती हैं. गलत तरीके से खाना मिलाकर खाने से अपच, फर्मेंटेशन और गैस की समस्या हो सकती है. ऐसा ही एक कॉम्बिनेशन अंडा और दूध का भी है. इन दोनों चीजों का एक साथ सेवन नहीं करना चाहिए. इसी तरह से अंडे के साथ फल (खासकर तरबूज), चीज़, मछली, खिचड़ी और मांस भी नहीं खाना चाहिए. जबकि दूध के साथ केला, चेरी, तरबूज, खट्टे फल, मछली, खिचड़ी, मांस नहीं खाना चाहिए.

जानें क्या कहते हैं न्यूट्रिशनिस्ट मेहर राजपूत

FITPASS की न्यूट्रिशनिस्ट मेहर राजपूत के अनुसार, अंडे प्रोटीन, अमीनो एसिड और हेल्दी फैट का अच्छा सोर्स हैं और दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है. दूध के साथ पका हुआ अंडा खाने से  प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है. हालांकि कच्चा या बिना पकाया अंडा खाने से कभी-कभी बैक्टीरियल इंफेक्शन, फूड पॉइज़निंग हो सकी है. प्यूरीफाइड दूध के साथ कच्चा अंडा खाना सुरक्षित है.

