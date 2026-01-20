विज्ञापन
स्कूल जाने से भागता बच्चा और हार न मानने वाली मां, 41 सेकंड के वीडियो ने छू लिया दिल

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक छोटा सा वीडियो आज लाखों लोगों को उनके बचपन में ले गया है. इसमें एक मां अपने बच्चे को स्कूल ले जाने के लिए जिस जद्दोजहद से गुजरती है, वही इस वीडियो की सबसे बड़ी ताकत बन गई है.

स्कूल ना जाने की जिद्द करते बच्चे को भेजने के लिए...मां ने लगा दिया एड़ी चोटी का जोर

Mother Kid School Video: वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बच्चा स्कूल जाने से बचने की पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि उसकी मां उसे समझाने और ले जाने में जुटी है. यह नजारा हर उस इंसान को अपना सा लग रहा है, जिसने कभी स्कूल का बस्ता देखकर मुंह बनाया हो. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स इस वीडियो से खुद को जोड़ पा रहे हैं और अपनी पुरानी यादें शेयर कर रहे हैं.

वीडियो के मुताबिक मां जानती है कि पढ़ाई ही बच्चे के बेहतर भविष्य की कुंजी है. वह समझती है कि सच्ची सुरक्षा शॉर्टकट से नहीं, बल्कि शिक्षा, संस्कार और ज्ञान से मिलती है. यही वजह है कि कुछ यूजर्स इसे एक जिम्मेदार और जागरूक मां की मिसाल बता रहे हैं. महज 41 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 36.3K से ज्यादा लोग देख चुके हैं. यह वीडियो याद दिलाता है कि शिक्षा के पीछे मां बाप की मेहनत और जज्बा कितना बड़ा होता है, जिसे बच्चे अक्सर समझ नहीं पाते.

सोशल मीडिया पर सवाल और भावनाएं (Public Reaction Social Media Response)

इस वायरल वीडियो पर बहस भी छिड़ गई है. एक यूजर ने सवाल किया कि, 'जिस स्कूल से भविष्य बनता है, उसी से हर बचपन क्यों कतराता है.' वहीं कुछ लोग इसे मजेदार बताते हुए हंस रहे हैं, तो कुछ की आंखें नम हो गईं.

वीडियो को एक्स पर @Mariyam_MBD नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है कि, 'मां चाहे खुद अनपढ़ हो, लेकिन बच्चों को हमेशा पढ़ाना चाहती है.'

