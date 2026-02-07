विज्ञापन
फायर ब्रिगेड या मज़ाक? पाकिस्तान में पतीले और बाल्टियों से आग बुझाते दिखे फायरफाइटर्स, Video देख लोग हैरान

Pakistan Firefighters: पाकिस्तान से वायरल वीडियो में फायरफाइटर्स बाल्टियों से आग बुझाते नजर आए. इस चौंकाने वाले वीडियो ने देश की इमरजेंसी सेवाओं और संसाधनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

पाकिस्तान से आया चौंकाने वाला फायरफाइटिंग वीडियो

Pakistan Firefighters: पाकिस्तान से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो में फायर ब्रिगेड के जवान आधुनिक फायर होज़ या तकनीकी उपकरणों की जगह बाल्टियों से आग बुझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज़ भी.

बाल्टियों और बर्तनों से आग बुझाने की कोशिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दी पहने फायरफाइटर्स पास के जलस्रोत से बाल्टियों में पानी भरकर आग पर डाल रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि एक फायरफाइटर फायर ट्रक से पानी निकालने के लिए बर्तन का इस्तेमाल करता दिख रहा है, जिसने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया. हालांकि, इस वीडियो के समय और जगह की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो ने पाकिस्तान की आपातकालीन सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि बिना जरूरी संसाधनों और सुरक्षा उपकरणों के फायरफाइटर्स इतनी खतरनाक परिस्थितियों में कैसे काम कर सकते हैं.

देखें Video:

इमरजेंसी सेवाओं की हालत पर बहस

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे पाकिस्तान की फायर सर्विस की खराब स्थिति का उदाहरण बताया है. यूज़र्स का कहना है कि आग जैसी आपदा से निपटने के लिए आधुनिक होज़, सुरक्षा किट और तकनीकी संसाधन बेहद जरूरी होते हैं, ताकि जान-माल का नुकसान कम किया जा सके. कुल मिलाकर, बाल्टियों से आग बुझाते फायरफाइटर्स का यह वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं है, बल्कि यह देश की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और बुनियादी ढांचे की सच्चाई को भी उजागर करता है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

