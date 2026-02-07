फायर ब्रिगेड या मज़ाक? पाकिस्तान में पतीले और बाल्टियों से आग बुझाते दिखे फायरफाइटर्स, Video देख लोग हैरान

Pakistan Firefighters: पाकिस्तान से सामने आए एक वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इस वीडियो में फायर ब्रिगेड के जवान आधुनिक फायर होज़ या तकनीकी उपकरणों की जगह बाल्टियों से आग बुझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज़ भी.

बाल्टियों और बर्तनों से आग बुझाने की कोशिश

वीडियो में देखा जा सकता है कि वर्दी पहने फायरफाइटर्स पास के जलस्रोत से बाल्टियों में पानी भरकर आग पर डाल रहे हैं. कुछ सोशल मीडिया यूज़र्स का दावा है कि एक फायरफाइटर फायर ट्रक से पानी निकालने के लिए बर्तन का इस्तेमाल करता दिख रहा है, जिसने लोगों को और ज्यादा चौंका दिया. हालांकि, इस वीडियो के समय और जगह की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बावजूद वीडियो ने पाकिस्तान की आपातकालीन सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं. लोग पूछ रहे हैं कि बिना जरूरी संसाधनों और सुरक्षा उपकरणों के फायरफाइटर्स इतनी खतरनाक परिस्थितियों में कैसे काम कर सकते हैं.

देखें Video:

Pakistan is trying to extinguish the fire with a bucket 😭🇵🇰 pic.twitter.com/BbnXZudjKO — Hindutva Vigilant (@Viglnthindutva) January 27, 2026

इमरजेंसी सेवाओं की हालत पर बहस

सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इसे पाकिस्तान की फायर सर्विस की खराब स्थिति का उदाहरण बताया है. यूज़र्स का कहना है कि आग जैसी आपदा से निपटने के लिए आधुनिक होज़, सुरक्षा किट और तकनीकी संसाधन बेहद जरूरी होते हैं, ताकि जान-माल का नुकसान कम किया जा सके. कुल मिलाकर, बाल्टियों से आग बुझाते फायरफाइटर्स का यह वीडियो सिर्फ वायरल कंटेंट नहीं है, बल्कि यह देश की इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम और बुनियादी ढांचे की सच्चाई को भी उजागर करता है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

