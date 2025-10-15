मछली की एक्टिंग देख लोगों की छूट गई हंसी, बोले- इसको अभी के अभी ऑस्कर दो

Trending video: सोशल मीडिया की दुनिया में कभी-कभी ऐसे वीडियोज सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद खुद की ही आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि ये असली हैं या एआई का कमाल. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों X (Twitter) पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मछली का 'ड्रामेबाज़ रिएक्शन' लोगों को हंसी से लोटपोट कर रहा है. वीडियो में मछली का ऐसा रिएक्शन देखने को मिलता है जिसे देखने के बाद लोग कह रहे हैं, इतनी नेचुरल एक्टिंग तो कई एक्टर्स नहीं कर पाते.

नकली सांप देखकर शुरू हुआ ड्रामा (Fish pretended to die)

वीडियो में दिखाया गया है कि एक मछली पानी में तैरते हुए आगे बढ़ रही होती है, तभी उसके सामने एक नकली सांप आता है, उसे देखते ही मछली ठिठक जाती है, फिर अचानक पलटकर ऐसे गिरती है जैसे मर गई हो. एक पल के लिए लगता है कि सचमुच उसकी जान निकल गई, लेकिन जैसे ही सांप थोड़ा आगे बढ़ता है...मछली बिजली की रफ्तार से सीधी होकर वहां से भाग जाती है. इस 'डेड एक्टिंग' को देखकर यूजर्स बोले- 'इसे तो अभी के अभी ऑस्कर मिलना चाहिए.'

यहां देखें वीडियो

this deserves an Oscar

pic.twitter.com/lgotTM0qor — Science girl (@gunsnrosesgirl3) October 14, 2025

असली नहीं, AI से बना है वीडियो (funny fish viral)

हालांकि ये वीडियो AI-Generated है, लेकिन इसकी रियलिस्टिक एडिटिंग इतनी जबरदस्त है कि लोगों को पहली बार देखने पर भरोसा ही नहीं हुआ कि ये नकली है. वीडियो को X (पहले Twitter) पर @gunsnrosesgirl3 नाम की आईडी से शेयर किया गया है. महज 17 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 2.7 मिलियन (27 लाख) से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 40 हजार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है.

सोशल मीडिया पर मछली बनी सुपरस्टार (hilarious fish drama)

वीडियो देखने के बाद लोग जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा, इस मछली ने जरूर एक्टिंग की क्लास ली होगी, तो किसी ने कहा 'इतना रियल रिएक्शन किसी मछली से पहले नहीं देखा.' AI की इस मजेदार क्रिएशन ने दिखा दिया कि इंटरनेट पर एंटरटेनमेंट की कोई लिमिट नहीं.

