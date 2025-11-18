विज्ञापन
ऐश्वर्या राय के 'धूम 2' के सॉन्ग पर 66 साल की दादी ने किया ऐसा डांस, बार बार देखेंगे क्यूट वीडियो

ऐश्वर्या राय धूम 2 फिल्म में आई थीं और उन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. फिल्म का क्रेजी किया रे सॉन्ग खूब पसंद किया गया था. अब इस पर 66 साल की दादी ने ऐसा डांस किया है कि वीडियो खूब दिल जीत रहा है.

ऐश्वर्या राय के धूम 2 गाने पर दादी ने किया जमकर डांस

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती हैं. उनकी एक्टिंग से लेकर डांस तक हर कोई उनका दीवाना है. ऐश्वर्या ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर स्पेशल सॉन्ग दिए हैं. उनके गानों के लोग दीवाने हैं. ऐश्वर्या राय का 'धूम 2' का सॉन्ग 'क्रेजी किया रे' सुपरहिट साबित हुए हैं. इस गाने पर बच्चों से लेकर बड़ों तक कई लोग डांस कर चुके हैं. ऐश्वर्या का धूम 2 का गाना क्रेजी किया रे सुपरहिट साबित हुआ था. अब इस गाने पर 66 साल की दादी ने ऐसा डांस किया जो खूब वायरल हो रहा है.

66 साल की दादी का ऐश्वर्या के गाने पर डांस

वायरल हो रहे वीडियो में 66 साल की दादी 'क्रेजी किया रे' सॉन्ग पर डांस कर रही हैं. उनके डांस को देखकर हर कोई चौंक रहा है. उन्होंने अपना ये डांस वीडियो खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो शेयर करके हुए लिखा- क्रेजी किया रे...आज कल के बच्चों की एनर्जी और स्टाइल देखकर तो हम भी हिल गए. नई जनरेशन को हैट्स ऑफ. फुल जोश, फुल स्वैग. दादी का डांस देखकर आज की जनरेशन इम्प्रेस हो रही है.

फैंस ने किए कमेंट

एक फैन ने लिखा- वाह क्या कॉन्फिडेंस है. दूसरे ने लिखा- दादीजी रॉक्ड एक मे लिखा- क्वीन. उनके इस वीडियो को हजारों लोग लाइक कर चुके हैं.

'धूम 2' का 'क्रेजी किया रे' सॉन्ग

'धूम 2' के 'क्रेजी किया रे' सॉन्ग की बात करें तो ऐश्वर्या राय ने इस गाने पर ऋतिक रोशन के साथ जबरदस्त डांस किया था. ये धूम 2 फिल्म का गाना है जिसमें ऋतिक और ऐश्वर्या की केमिस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. ये फिल्म ऐश्वर्या की जबरदस्त कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. ऐश्वर्या का लुक फिल्म में खूब इंप्रेसिव था.

