भारत-पाक जंग के बीच हैदराबाद में 'कराची बेकरी' के नाम पर बवाल, मालिक बोले- ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है...

जम्मू कश्मीर (Jammu & Kashmir) के पहलगाम (Pahalgam) में आतंकी हमले (Terrorist Attack) के बाद से भारत-पाक के बीच तनाव की स्थिति है. वहीं, ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के तहत भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद से पाकिस्तान लगातार भारत पर हमला कर रहा है. इस बीच हैदराबाद स्थित कराची बेकरी (Hyderabad-based Karachi Bakery) को 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के बाद विरोध और आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक्टिविस्ट ग्रुप को बेकरी के एक आउटलेट पर धावा बोलते हुए तथा उसका नाम बदलने की मांग करते हुए देखा जा रहा है. इनका कहना है कि किसी भारतीय दुकान का नाम पाकिस्तान के किसी शहर के नाम पर नहीं रखा जाना चाहिए. इस हंगामे के बाद बेकरी के मालिकों ने स्टोर के नाम के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है.



कराची बेकरी पर बवाल (Karachi Bakery Not a Pakistani brand)

मालिक राजेश और हरीश रामनानी ने पीटीआई को बताया, कि यह बेकरी उनके दादा खानचंद रामनानी ने साल 1953 खोली थी, जब वे 1947 के विभाजन के दौरान भारत चले आये थे. उन्होंने बताया, '73 साल हो गए हैं, हमारे दादाजी ने इसका नाम कराची के नाम पर रखा था, क्योंकि वे विभाजन के बाद भारत आ गए थे. उन्होंने आगे कहा, 'हम मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और प्रशासन के सीनियर अफसरों से अनुरोध करते हैं कि वे नाम में किसी भी तरह के बदलाव को रोकने में सहयोग करें, लोग पूरे शहर में बेकरी की दुकानों पर तिरंगा लगा रहे हैं, कृपया हमें सपोर्ट करें क्योंकि हम एक भारतीय ब्रांड हैं, पाकिस्तानी ब्रांड नहीं.

VIDEO | Protests erupt in Hyderabad against a bakery named after Karachi. The owner clarifies and says, "Karachi Bakery was founded here in Hyderabad in 1953 by Khanchand Ramnani, who migrated to India during the Partition. It has been 73 years. Our grandfather named it after… pic.twitter.com/i6dAkwxDIR