डिलीवरी राइडर खुले नाले में गिरा, फ़ोन खोया और भी बाइक टूटी, यूनियन ने Zomato से लगाई मदद की गुहार

हैदराबाद में भारी बारिश के बीच एक फूड डिलीवरी वर्कर के साथ हुई दुर्घटना ने कंपनियों की कार्यशैली और डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. दरअसल शनिवार को ज़ोमैटो के ऑर्डर डिलीवर कर रहे सैयद फरहान एक खुले नाले में गिर गए, जिससे उनका मोबाइल फोन बह गया और बाइक में भी काफी नुकसान हुआ. घटना के बाद तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने कंपनी से जवाबदेही की मांग की है.

यूनियन ने की क्या मांग

यूनियन प्रमुख शेख सलाउद्दीन ने कहा, “यह महज कोई हादसा नहीं है, बल्कि उन नीतियों का नतीजा है जो कि मुनाफे को वर्कर्स की सुरक्षा से ऊपर रखती हैं. भले ही फरहान की जान बच गई, लेकिन अगली बार कोई और वर्कर इतना भाग्यशाली नहीं हो सकता.” सलाउद्दीन ने कंपनी से मांग की कि फरहान का फोन बदला जाए और उनकी बाइक की मरम्मत कराई जाए और डिलीवरी से हुए नुकसान की भरपाई की जाए. ₹10 या ₹15 के रेन बोनस से वर्कर्स की जान की कीमत को नहीं आंका जा सकता.

गिग वर्कर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए

बारिश और सर्ज बोनस को उचित और पारदर्शी बनाया जाए

रियल-टाइम मौसम डेटा शेयर किया जाए ताकि वर्कर्स निर्णय ले सकें

TGPWU ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से की अपील

उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करें जो डिलीवरी को मजबूर करती है

GHMC ने पहले ही कंपनियों को चेतावनी दी थी

यूनियन का कहना है कि इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया जा रहा है

चेतावनियों की अनदेखी

टीजीपीडब्ल्यूयू ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) से डिलीवरी कर्मचारियों की जान जोखिम में डालने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने की गुजारिश की है. इसके साथ ही सलाउद्दीन ने कहा कि नगर निकाय पहले ही एग्रीगेटर कंपनियों को खराब मौसम में राइडर्स को बाहर भेजने के खतरों के बारे में सलाह जारी कर चुका है, लेकिन इन चेतावनियों की लगातार अनदेखी की जा रही है.