501 की टिप और एक मुस्कान, सोशल मीडिया पर दिल जीत गई कहानी

Delivery Executive Emotional Reply After Customer Tips: न्यू ईयर ईव की रात, जब घरों में पार्टी और जश्न चल रहा था, तब गिग वर्कर्स जरूरी सामान और खाना डिलीवर करने में लगे थे. ऐसे ही एक ऑर्डर में, एक ग्राहक ने रात करीब 8:30 बजे खाना मंगाया, यह जानते हुए कि डिलीवरी में वक्त लग सकता है. 90 मिनट बाद जब ईट-क्लब का डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बिट्टू पहुंचा, तो उसके चेहरे पर थकान और जल्दी दोनों साफ दिख रही थीं.

ये भी पढ़ें:-चीन में आलू-टमाटर की तरह क्यों बिक रही चांदी, सड़कों पर रेहड़ी लगा रहे लोग

एक पल की इंसानियत (delivery rider viral story)

ग्राहक ने बिट्टू को थोड़ा रुकने को कहा, पानी ऑफर किया और एक मिनट सांस लेने को कहा. बिट्टू मुस्कुराया और बिना देर किए अगली डिलीवरी के लिए निकल पड़ा. ग्राहक ने बताया कि बिट्टू के पास अभी भी करीब 30 ऑर्डर बाकी थे. उसी पल ग्राहक के दिल में ख्याल आया कि साल के आखिरी दिन भी कोई मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है.

I ordered a simple meal tonight on EatClub at 8.34 PM. I knew it was New Years Night & orders will be packed.



The order came by 10 PM. The delivery boy Bittu was so tensed. He told me that he had another 30 pending orders. It is New Year night.



I started thinking - Even on the… pic.twitter.com/LW4ru2oCNK — Fundamental Investor ™ 🇮🇳 (@FI_InvestIndia) December 31, 2025

501 की टिप और दिल से निकला शुक्रिया (Viral Rs 501 Tip Story)

डिलीवरी के बाद ग्राहक ने ऐप से बिट्टू का नंबर निकाला और UPI के जरिए 501 भेज दिए, यह कहते हुए कि यह उसके परिवार के लिए नए साल की छोटी-सी मुबारकबाद है. थोड़ी देर बाद बिट्टू का व्हाट्सऐप मैसेज आया, 'बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे पेट्रोल के लिए पैसे हो गए.' यह सीधा-सादा जवाब सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में उतर गया.

ये भी पढ़ें:-गाय, गोबर, धूल और सन्नाटा... 2004 में कुछ ऐसा था गुरुग्राम, 21 साल पुराने VIDEO को देख यकीन नहीं होगा

सोशल मीडिया पर सराहना (Social Media Reaction)

यह पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने ग्राहक की तारीफ की. किसी ने लिखा, 'छोटी सी दया किसी की बड़ी मदद बन जाती है.' तो किसी ने कहा, 'डिलीवरी राइडर्स हमारे असली हीरो हैं.' लोगों ने माना कि हर काम की इज्जत होनी चाहिए.

ये भी पढ़ें:-मुस्कान से सोनम रघुवंशी तक...2025 के इन हत्याकांड ने हिला दिया पूरा समाज