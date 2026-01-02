विज्ञापन
501 की टिप और एक मुस्कान, सोशल मीडिया पर दिल जीत गई कहानी

जब ज्यादातर लोग न्यू ईयर ईव पर जश्न में डूबे थे, तब सड़कों पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो दूसरों के लिए काम कर रहे थे. एक ग्राहक की छोटी-सी इंसानियत और टिप ने डिलीवरी राइडर बिट्टू के नए साल को यादगार बना दिया. यह कहानी मेहनत, इज्जत और इंसानियत की खुशबू बिखेर रही है.

Delivery Executive Emotional Reply After Customer Tips: न्यू ईयर ईव की रात, जब घरों में पार्टी और जश्न चल रहा था, तब गिग वर्कर्स जरूरी सामान और खाना डिलीवर करने में लगे थे. ऐसे ही एक ऑर्डर में, एक ग्राहक ने रात करीब 8:30 बजे खाना मंगाया, यह जानते हुए कि डिलीवरी में वक्त लग सकता है. 90 मिनट बाद जब ईट-क्लब का डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बिट्टू पहुंचा, तो उसके चेहरे पर थकान और जल्दी दोनों साफ दिख रही थीं.

एक पल की इंसानियत (delivery rider viral story)

ग्राहक ने बिट्टू को थोड़ा रुकने को कहा, पानी ऑफर किया और एक मिनट सांस लेने को कहा. बिट्टू मुस्कुराया और बिना देर किए अगली डिलीवरी के लिए निकल पड़ा. ग्राहक ने बताया कि बिट्टू के पास अभी भी करीब 30 ऑर्डर बाकी थे. उसी पल ग्राहक के दिल में ख्याल आया कि साल के आखिरी दिन भी कोई मुस्कुराते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है.

501 की टिप और दिल से निकला शुक्रिया (Viral Rs 501 Tip Story)

डिलीवरी के बाद ग्राहक ने ऐप से बिट्टू का नंबर निकाला और UPI के जरिए 501 भेज दिए, यह कहते हुए कि यह उसके परिवार के लिए नए साल की छोटी-सी मुबारकबाद है. थोड़ी देर बाद बिट्टू का व्हाट्सऐप मैसेज आया, 'बहुत-बहुत धन्यवाद सर, मुझे पेट्रोल के लिए पैसे हो गए.' यह सीधा-सादा जवाब सोशल मीडिया पर लोगों के दिल में उतर गया.

सोशल मीडिया पर सराहना (Social Media Reaction)

यह पोस्ट वायरल होते ही लोगों ने ग्राहक की तारीफ की. किसी ने लिखा, 'छोटी सी दया किसी की बड़ी मदद बन जाती है.' तो किसी ने कहा, 'डिलीवरी राइडर्स हमारे असली हीरो हैं.' लोगों ने माना कि हर काम की इज्जत होनी चाहिए.

