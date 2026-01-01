60 की उम्र में कर्ज से परेशान महिला ने बेचा घर, क्रूज शिप पर शुरू की नई जिंदगी

Cruise Ship Job Story: कभी-कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है...जहां घर की दीवारें भी बोझ लगने लगती हैं. कर्ज का दबाव, अधूरे सपने और बढ़ती उम्र…सब मिलकर दिल में एक बेचैनी पैदा कर देते हैं. मगर कुछ लोग इसी बेचैनी से नई राह निकाल लेते हैं.

कर्ज और जिम्मेदारियों का बोझ

People Magazine और Business Insider की रिपोर्ट के मुताबिक, न्यू जर्सी की सू बैर ने करीब 20 साल अपने घर में सिंगल मदर के तौर पर बेटे की परवरिश की. बेटा जब ऑरलैंडो शिफ्ट हो गया, तो उन्होंने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू किया. सू बैर ने अपने लेख में लिखा कि, घर से जुड़ा खर्च और कर्ज कम ही नहीं हो रहा था. एक बार कोस्टा रिका की छुट्टी की योजना भी फर्नेस खराब होने के कारण रद्द करनी पड़ी और सारी बचत मरम्मत में लग गई. वही लम्हा उनके लिए आंख खोलने वाला साबित हुआ.

समंदर की राह, नई शुरुआत (A New Beginning at Sea)

डेली मेल के अनुसार, उन्होंने ऑनलाइन क्रूज शिप फोटोग्राफी जॉब देखी और आवेदन किया. कुछ मेडिकल टेस्ट और Seafarer Certificate पूरा करने के बाद उन्हें लग्जरी क्रूज लाइन में मास्टर फोटोग्राफर की नौकरी मिल गई. कुछ ही महीनों में वह तीन महाद्वीप घूम चुकी हैं. हालांकि, जहाज की जिंदगी में लंबे काम के घंटे और छोटे केबिन की चुनौती है, मगर उन्हें अब आर्थिक राहत और सुकून महसूस होता है.

