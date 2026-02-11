विज्ञापन
लाखों की चेन भी ना जीत सकी दिल, गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देख फीका पड़ गया बॉयफ्रेंड का चेहरा

इश्क में शौक और शान तो बहुत लोग दिखाते हैं, मगर कभी-कभी यही शान दिल को छूने के बजाय सवाल खड़े कर देती है. एक वीडियो में नोटों की चेन से किया गया सरप्राइज अब सोशल मीडिया पर बहस बन गया है. आखिर गलती गिफ्ट में थी या अंदाज में?

लाखों की चेन भी ना जीत सकी दिल, गर्लफ्रेंड का रिएक्शन देख फीका पड़ गया बॉयफ्रेंड का चेहरा
गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए दिया 1.65 लाख की चेन का सरप्राइज, रिएक्शन देख लोगों ने ले ली मौज

Boyfriend Surprise Gift: प्यार में लोग अक्सर कुछ हटकर करने की ख्वाहिश रखते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को 1.65 लाख रुपये की नोटों से बनी चेन गिफ्ट कर दी. यह Money Chain Surprise वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.

महंगा तोहफा, लेकिन ठंडा रिएक्शन (Expensive Gift, But Cold Reaction)

वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बड़े अरमानों के साथ नोटों की चेन पहनाने की कोशिश करता है. चेन पूरी तरह असली नोटों से तैयार की गई थी. शुरुआत में लड़की हैरान जरूर होती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी की चमक नहीं दिखती. वह असहज नजर आती है, मानो यह दिखावा उसे रास नहीं आया. यही लम्हा वीडियो का टर्निंग पॉइंट बन गया.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस (Debate Erupts on Social Media)

वीडियो सामने आते ही यूजर्स के कमेंट्स की बौछार हो गई. किसी ने लिखा, प्यार पैसों से नहीं दिल से जीता जाता है. तो किसी ने कहा, इतने पैसों से यादगार ट्रिप प्लान कर लेते तो बेहतर रहता. कुछ लोगों ने बॉयफ्रेंड की नीयत की तारीफ की, मगर साथ ही यह भी कहा कि मोहब्बत में सादगी ज्यादा असर करती है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

