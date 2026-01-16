विज्ञापन
4 साल 9 महीने बाद कंपनी ने निकाल दिया, अब शख्स की ये सलाह हो रही है वायरल

नौकरी जाने के बाद शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नौकरीपेशा लोगों को ज़िंदगी का अहम सबक देता नजर आ रहा है.

कंपनी को आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपनी नौकरी जाने के बाद ऐसा सच बता रहा है, जो हर नौकरीपेशा इंसान को झकझोर कर रख देता है. वीडियो में शख्स न तो सहानुभूति मांगता दिखता है और न ही शिकायत करता है, बल्कि वो एक कड़वी सच्चाई सबके सामने रखता है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल हो रहे वीडियो में शख्स बताता है कि कल रात 9 बजे उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया गया. उसने लगभग 4 साल 9 महीने तक एक ही कंपनी को दिए, लेकिन बिजनेस डिसीजन का हवाला देकर उससे रिजाइन देने को कहा गया. वह साफ कहता है कि वह यह बात किसी से सहानुभूति पाने के लिए नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए शेयर कर रहा है ताकि लोग समझ सकें कि कंपनी को आपकी ज़िंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता. आप रहें या न रहें, कंपनी चलती रहती है.

देखें VIDEO:

नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़ा संदेश

वीडियो में शख्स आगे कहता है कि किसी को नहीं पता कि कब कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा दे. इसलिए अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं, कोई प्रोफाइल शुरू करने की सोच रहे हैं या कोई बिजनेस आइडिया सिर्फ कागज़ों तक सीमित है, तो अब समय है उसे ज़मीन पर उतारने का. वह सलाह देता है कि नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नौकरी के साथ-साथ अपना खुद का काम जरूर शुरू करना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी एक सहारे पर निर्भर न रहना पड़े.

कैप्शन में लिखी गई अहम बात

इस वीडियो को @train.with.vish नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- जिस कदम को आप लगातार टालते जा रहे हैं, वही कदम आगे चलकर आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित हो सकता है. कंपनियां बदलती रहती हैं, पद बदलते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी आपको तैयार करने के लिए रुकती नहीं है. अपनी नौकरी मत छोड़िए, बस एक ही योजना पर निर्भर रहना छोड़ दीजिए. जब हालात स्थिर हों, तब अपना कुछ शुरू कीजिए.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोग इससे खुद को जोड़ते नजर आ रहे हैं. कई यूजर्स ने कमेंट कर लिखा कि यह वीडियो हर नौकरीपेशा इंसान को देखना चाहिए, तो कुछ ने इसे आज के कॉरपोरेट सिस्टम की सच्चाई बताया. यह वायरल वीडियो सिर्फ एक शख्स की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों लोगों की हकीकत है जो पूरी ज़िंदगी एक कंपनी के भरोसे लगा देते हैं. वीडियो साफ संदेश देता है कि नौकरी जरूरी है, लेकिन खुद की पहचान और दूसरा सहारा उससे भी ज्यादा जरूरी है.

