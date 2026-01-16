HR के फोन कॉल से टूट गया था, वो शख्स फिर सामने आया, बताया- अब क्या करेगा?

कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ, जिसने दो दिन पहले इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में उसने बताया कि 14 तारीख को उसकी नौकरी चली जाएगी और वह इस बात को लेकर बेहद परेशान है. उस वक्त उसने बिना ज़्यादा सोचे-समझे वीडियो शेयर कर दिया. उसे लगा था कि यह वीडियो बस कुछ लोगों तक ही पहुंचेगा और शायद एक-दो फोन कॉल आ जाएं. लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने न सिर्फ उसकी सोच बदल दी, बल्कि सोशल मीडिया को देखने का नजरिया भी.

लाखों मैसेज और सैकड़ों जॉब ऑफर

वीडियो वायरल होते ही इंस्टाग्राम पर उसके पास लाखों मैसेज आने लगे. सैकड़ों लोगों ने उसे नौकरी के ऑफर दिए. कोई उसे इंटरव्यू का मौका दे रहा था, तो कोई सीधा काम ऑफर कर रहा था. शख्स का कहना है कि उस पल उसे एहसास हुआ कि भगवान किसी न किसी रूप में मदद ज़रूर करते हैं. कभी किसी इंसान के ज़रिए, तो कभी सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से.

दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं...

इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान खींचा. कमेंट में लिखा था - दुनिया में आज भी अच्छे लोग हैं, तुम मदद मांग कर तो देखो. यह लाइन शख्स के दिल को छू गई और उसने महसूस किया कि वह इस परेशानी में अकेला नहीं है.

देखें Video:

अकेले की नहीं, हम सबकी समस्या

वीडियो में शख्स ने यह भी कहा कि नौकरी जाने की समस्या सिर्फ उसकी नहीं है. उसकी तरह कई लोग इस समय बेरोज़गारी, तनाव और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं. इसी सोच के साथ उसने एक नई पहल का सुझाव दिया. उसने कहा कि क्यों न ऐसे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, जहां सभी एक-दूसरे से जुड़ सकें और एक-दूसरे की मदद कर सकें.

इंस्टाग्राम: सिर्फ टाइमपास नहीं, सहारा भी

शख्स ने लोगों से अपील की कि वे उसे डायरेक्ट मैसेज करके बताएं कि क्या ऐसा ग्रुप बनाना चाहिए या नहीं. साथ ही उसने यह भी कहा कि अगर लोग इस पहल के साथ हैं, तो कमेंट ज़रूर करें. अक्सर इंस्टाग्राम को लोग समय बर्बाद करने का ज़रिया मानते हैं. ट्रोलिंग, नेगेटिव कमेंट्स और फालतू कंटेंट के लिए सोशल मीडिया को बदनाम किया जाता है. लेकिन यह वीडियो बताता है कि सोशल मीडिया सिर्फ बुराइयों के लिए नहीं है. सही समय पर, सही इरादे से इस्तेमाल किया जाए, तो यह ज़िंदगी बदलने का ज़रिया भी बन सकता है.

किसने शेयर किया यह वीडियो

इस भावुक और प्रेरणादायक वीडियो को इंस्टाग्राम पर अनुराग मिश्रा नाम के शख्स ने शेयर किया है. वीडियो अब कई लोगों के लिए उम्मीद और हिम्मत की मिसाल बन चुका है. यह कहानी सिर्फ एक इंसान की नौकरी जाने की नहीं है, बल्कि भरोसे, इंसानियत और सोशल मीडिया की ताकत की कहानी है. यह वीडियो बताता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है और दुनिया में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो बिना स्वार्थ के साथ खड़े होते हैं.

बता दें कि इस शख्स ने इससे पहले भी एक वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें उसने बताया था कि वो जहां नौकरी करता है वहां से अचानक एचआर का कॉल आया एक दिन और एचआर मे कहा कि आपकी प्रोफाइल और स्किल से जुड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है इसलिए आपको ये नौकरी छोड़नी होगी. जिससे अचानक नौकरी जाने से ये शख्स टूट गया और सोशल मीडिया पर लोगों के साथ अपना दर्द बयां किया.