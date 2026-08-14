विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो महिला ने कन्वेयर बेल्ट पर चढ़कर किया हंगामा, बोलीं- 'बच्चे की तबीयत खराब है'

बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हंगामा कर रहीं इस महिला पैसेंजर को जब सीआईएसएफ के जवानों ने रोकने की कोशिश की तो उसकी उनसे भी हल्की झड़प हो गई.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल हुई तो महिला ने कन्वेयर बेल्ट पर चढ़कर किया हंगामा, बोलीं- 'बच्चे की तबीयत खराब है'
भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने फ्लाइट कैंसिल होने के बाद किया हंगामा.
X@SBhalaji94

Viral Video: सोशल मीडिया पर 2 मिनट 25 सेकंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद रंग की टीशर्ट और नीले रंग की जींस पहने एक महिला, कन्वेयर बेल्ट (Conveyor Belt) पर चढ़कर इंडिगो (IndiGo) ऑफिस के स्टाफ डेस्क पर कागज फेंकती हुई नजर आ रही हैं. यह वीडियो भुवनेश्वर एयरपोर्ट (Bhubaneswar Airport) का बताया जा रहा है. वीडियो में एक यात्री को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि महिला का बच्चा बीमार है. जब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) के जवान उसे शांत करने की कोशिश करते हैं तो महिला की झड़प पर भी हो जाती है, जिसके बाद अधिकारी उसे चेतावनी देते कहते हैं कि वे एयरपोर्ट की प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाएं.

'6 बजे नहीं बताया फ्लाइट रद्द हो गई'

यात्रियों के मुताबिक, गुरुवार को भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए दोपहर 2:35 बजे फ्लाइट रवाना होनी तय थी. लेकिन तकनीकी कारणों से करीब 5:30 बजे उसे रद्द कर दिया गया. एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों ने आरोप लगाया कि एयरलाइंस के ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ ने फ्लाइट रद्द होने तक कोई जानकारी उन्हें 6 बजे तक नहीं दी. इसी फ्लाइट से ये महिला भी अपने बीमार बेटे के साथ जाने वाली थीं. लेकिन घंटे इंतजार के बाद जब फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वे बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BPIA) पर हंगामा करने लगीं. इस वजह से कुल 65 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

एयरपोर्ट पुलिस दर्ज नहीं किया केस

सीआईएसएफ के जवानों ने जब महिला को समझाकर कन्वेयर बेल्ट से नीचे उतार दिया तब उन्होंने एयरपोर्ट पुलिस को मामले की जानकारी दी. इसके बाद एयरपोर्ट पुलिस टर्मिनल पर पहुंची और महिला को समझाया-बुझाया. एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने बताया, 'कुछ यात्रियों ने अपने टिकट रद्द करवा लिए, जबकि महिला समेत अन्य यात्री रात 11 बजे दूसरी फ्लाइट से रवाना हुए.' उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है. घटना का वीडियो उसी दिन वायरल हो गया था.

लोगों ने सोशल मीडिया पर इस घटना देखकर क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा, 'अगर यही फ्लाइट खराब मौसम की वजह से कैंसिल हो जाती, तो क्या होता? यह बकवास है. उस महिला को गिरफ्तार किया जाना चाहिए. कोई बहाना नहीं चलेगा. व्यवहार करने का यह तरीका सही नहीं है. आप शिकायत कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं. लेकिन चिल्लाना और डराना-धमकाना हर तरह से गलत है.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन आम लोगों का इन संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं है. इंडिगो के खिलाफ किसी व्यक्ति का केस लड़ना मुश्किल होगा. और हमने पहले भी देखा है कि इंडिगो सरकार पर दबाव डालकर अपनी मर्जी का काम करवा लेती है. हालांकि, स्टाफ के लिए यह दुख की बात है.'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'मेरा इस एयरलाइन के साथ एक बार अनुभव रहा है. बड़ी फ़्लाइट से छोटी फ़्लाइट में बदलाव हुआ और बिना किसी सूचना के मेरी सीट भी बदल दी गई. मुझे इसके बारे में सिर्फ चेक-इन के समय पता चला, और जिम्मेदार स्टाफ ने आकर समझाने की जहमत भी नहीं उठाई. बैठने की जगह बहुत तंग हो गई थी. वह मेरा पहला और आखिरी अनुभव था.'

ये भी पढ़ें:- भारतीय जोड़े ने बताया दुबई हनीमून का असली खर्च, वीडियो देखकर लोग बोले- 'हमें भी ट्रैवल प्लान दे दो'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Video, Bhubaneswar Airport, Biju Patnaik International Airport, IndiGo, Flight Cancel
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com