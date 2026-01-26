नई लैम्बॉर्गिनी के सामने मम्मी ने फोड़ा नारियल, फिर जो हुआ देखकर अटक जाएंगी सांसें, लोग बोले- मां के सामने ऐसी 100 कार कुर्बान भाई

Viral Video: रोल्स‑रॉयस फैंटम हो या लैम्बॉर्गिनी हुराकैन, लग्जरी कार खरीदना हर किसी का सपना होता है और हर कोई चाहता है कि वह खुद इसकी ड्राइविंग सीट पर बैठकर सड़क पर फर्राटा भरे. ऐसे में जब भी कोई नई कार खरीदी जाती है, तो उसे घर लाने से पहले अधिकतर लोग पूजा करते हैं. हाल ही में ऐसी ही एक नई लैम्बॉर्गिनी की पूजा के दौरान ऐसा कुछ हुआ, जिसने सबकी सांसें अटका दीं. कार के सामने मां ने जैसे ही नारियल फोड़ा, उसके बाद जो नजारा दिखा, वह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो देख लोग कमेंट सेक्शन में अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं, क्या है पूरा मामला...

पूजा के दौरान हुआ ऐसा कुछ...

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला लैम्बॉर्गिनी कार के सामने पूजा कर रही होती है. वह हाथ में नारियल लेकर उसके ऊपर कपूर जलाती है और घुमाती है. इसके बाद महिला जैसे ही फोड़ने के लिए वह नारियल जमीन पर फेंकती है, वह सही से टूटने की बजाय उछलकर सीधे कार के फ्रेंट हिस्से ओर चला जाता है. यह देखकर महिला और पंडित दोनों ही हैरान रह जाते हैं. फिर, वीडियो वहीं खत्म हो जाता है. हालांकि, इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि, कार को सिर्फ हल्की खरोंच आई या कोई बड़ा नुकसान हुआ है. सोशल मीडिया पर इस पूरे किस्से की वीडियो देखकर तो यूजर्स की सांसें ही अटक गईं.

आप भी देखिए ये वायरल वीडियो

लोगों ने दी प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @vardhan__vogue नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा 'जब माँ का आशीर्वाद कार से भी अधिक शक्तिशाली हो'. साथ ही वीडियो को अभी तक 86.8 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में इंटरनेट यूजर्स अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'मां के सामने ऐसी 100 कार कुर्बान भाई', दूसरे यूजर ने लिखा 'यह हार्ट अटैक मुझे क्यों फील हुआ', एक अन्य यूजर ने लिखा 'बच गया भाई बच गया'.