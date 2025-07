चलती मर्सिडीज पर 'बोट डांस' करती लड़की का वीडियो वायरल, पुलिस ने इस तरह निकाली स्टंटबाजी

Mumbai woman dancing on moving mercedes: सोशल मीडिया की दुनिया में ट्रेंडिंग रील्स के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसकी ताजा मिसाल नवी मुंबई में देखने को मिली. यहां एक लड़की ने चलती मर्सिडीज कार की बोनट पर खड़े होकर वायरल Aura Farming डांस (जिसे आमतौर पर 'बोट डांस' भी कहा जाता है) किया और उसका वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया.

चलती कार पर डांस (Aura farming dance video)

यह डांस फॉर्म 11 वर्षीय इंडोनेशियाई लड़के रैयान अर्खान द्वारा पॉपुलर हुआ, जिसने पूरी दुनिया को अपनी स्टाइल से झूमने पर मजबूर कर दिया, लेकिन नवी मुंबई में एक युवती द्वारा इस डांस को कार की बोनट पर करते देखकर सोशल मीडिया पर तो सनसनी मच गई, लेकिन पुलिस ने इसे लापरवाही और कानून तोड़ने वाला स्टंट करार दिया. वीडियो में लड़की एक चलती मर्सिडीज-बेंज की बोनट पर खड़ी होकर पोज़ और डांस करती दिख रही है, जबकि कार सड़क पर चल रही है.

बोट डांस मर्सिडीज रील (viral boat dance Mercedes)

वीडियो में कैप्शन था, On my way to the 69th heartbreak with the same guy. इस डायलॉग के साथ वीडियो में 'ड्रामा' भी था, लेकिन सुरक्षा को लेकर यह हरकत बेहद गैर-जिम्मेदाराना थी. जांच में पता चला कि कार चला रहा युवक लड़की का बॉयफ्रेंड है और उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था. वायरल वीडियो सामने आते ही नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को हिरासत में लिया और खतरनाक ड्राइविंग और जनसुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में केस दर्ज किया है.

लड़की का वायरल डांस वीडियो (Navi Mumbai car stunt video)

पुलिस अधिकारियों ने बयान जारी कर कहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के लिए इस तरह के स्टंट करना न सिर्फ गैरकानूनी है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे ट्रेंड के पीछे भागते हुए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में न डालें.

