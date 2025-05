दरिया पार कर ऑफिस जाने की टेंशन...मुंबई में बारिश बनी मुसीबत, सोशल मीडिया पर आया 'जलजला'

Heavy rain brings Mumbai: मुंबई में मॉनसून की पहली जोरदार बारिश ने एक बार फिर शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है. सोमवार सुबह से हो रही लगातार बारिश ने ऑफिस जाने वालों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सड़कें जलमग्न हो गई हैं, ट्रैफिक जाम के कारण लोग घंटों फंसे रहे और लोकल ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं. शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया है, लेकिन जहां एक तरफ मुंबईकर परेशान हैं. वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर लोगों ने इस गंभीर स्थिति को भी मीम्स के जरिए हल्के-फुल्के अंदाज़ में पेश किया है. ट्विटर और इंस्टाग्राम पर #MumbaiRains और #MumbaiFlood जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ (Mumbai Flood Memes)

अंधेरी, सायन, दादर और कुर्ला जैसी जगहों पर घुटनों तक पानी देखा गया. बीएमसी के तमाम दावों के बावजूद मुंबई एक बार फिर पानी-पानी हो गई है. कई दफ्तरों ने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी है.

स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई हैं. कुछ यूज़र्स ने ऑफिस जाते हुए बोट की तस्वीरें शेयर कीं, तो किसी ने कहा, मुंबई में मानसून नहीं आता, सूनामी आती है.

एक मीम में एक शख्स पानी में तैरते हुए ऑफिस जाते दिखाया गया, जबकि दूसरे में लोकल ट्रेन को नाव बना दिया गया. एक मीम जो सबसे ज्यादा वायरल हुआ, उसमें 'बाहुबली 2' का मशहूर सीन दिखाया गया है, जिसमें शिवगामी छोटे बाहुबली को नदी पार कराते हुए अपनी बाहों में उठाकर चलती हैं. लोगों ने इसी सीन के जरिए आज के ऑफिस जाने वालों की हालत दिखाई.

Mahindra needs to launch an off road car so that a Mumbaikar can reach office on time during #MumbaiRains



