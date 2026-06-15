22 साल की उम्र में रिटायरमेंट की चिंता, मुंबई के शख्स ने Reddit पर मांगी इन्वेस्टमेंट की सलाह, पोस्ट वायरल

ज्यादातर युवा अपने करियर की शुरुआत में जॉब, घूमने-फिरने और लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हैं, वहीं मुंबई के एक 22 वर्षीय शख्स ने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है. दरअसल, शख्स ने रेडिट (Reddit) पर अपनी सैलरी और खर्चों का ब्यौरा शेयर करते हुए पूछा कि क्या हर महीने 20 हजार रुपये का निवेश करके भविष्य के लिए बड़ा रिटायरमेंट फंड तैयार किया जा सकता है.
1 लाख रुपये महीना होगी सैलरी
शख्स ने बताया कि उसे मुंबई में नई नौकरी मिलने वाली है, जहां उसकी महीने की सैलरी करीब 1 लाख रुपये होगी. उसके अनुसार, लगभग 30 हजार रुपये किराए पर खर्च होंगे. वहीं खाने, आने-जाने और अन्य जरूरतों पर करीब 20 हजार रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा वह हर महीने 30 हजार रुपये अपने परिवार की मदद के लिए घर भेजेगा. इन सभी खर्चों के बाद उसके पास हर महीने लगभग 20 हजार रुपये बचेंगे, जिन्हें वह इन्वेस्टमेंट और बचत में लगाना चाहता है. हालांकि शख्स का कहना है कि मुंबई जैसे महंगे शहर में यह रकम उसे भविष्य के हिसाब से बहुत बड़ी नहीं लगती.
Retirement planning for a 22 year old!
by u/Soggy_Performer7637 in IndiaFinance
महंगाई और रिटायरमेंट की चिंता
शख्स ने पोस्ट में लिखा कि वह जानता है कि हर महीने 20 हजार रुपये बचा पाना भी अच्छी बात है, लेकिन बढ़ती महंगाई और वित्तीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को देखते हुए उसे चिंता होती है कि क्या इतनी राशि लंबे समय में मिलेगी.
Reddit यूजर्स ने दिए सुझाव
शख्स की पोस्ट पर कई यूजर्स ने सलाह दी. कुछ यूजर्स ने पहले 5 लाख रुपये का इमरजेंसी फंड बनाने की सलाह दी, ताकि अचानक आने वाले खर्चों से निपटा जा सके. वहीं कुछ लोगों ने SIP के जरिए नियमित निवेश शुरू करने का सुझाव दिया.
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