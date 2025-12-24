विज्ञापन

भारती सिंह की गोद में आया काजू, बेटे को देख इमोश्नल हुईं भारती, आंखों से झर-झर बहने लगे आंसू

कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने अपने यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट व्लॉग में अपने बेटे की झलक दिखाई. उसे गोद में लेकर वह थोड़ी इमोशनल भी नजर आईं.

बेटे काजू को देख इमोशनल हो गईं भारती
नई दिल्ली:

कॉमेडियन और एक्ट्रेस भारती सिंह शुक्रवार (19 दिसंबर) को हर्ष लिंबाचिया के साथ अपने दूसरे बेटे की मां बनीं, और यह कपल फिलहाल इसी खुशी का जश्न मना रहा है. यह खुशखबरी सोशल मीडिया पर अनाउंस की गई, जिससे फैंस और वेलविशर्स की बधाइयों का तांता लग गया. भारती उन सेलिब्रिटीज में से एक हैं जो अपने रेगुलर YouTube व्लॉग के जरिए अपनी पर्सनल लाइफ के पल शेयर करने के लिए जानी जाती हैं, और उन्होंने हाल ही में बच्चे के जन्म के बाद अपने इमोशनल सफर के बारे में बात की. अपने मंगलवार (23 दिसंबर) के व्लॉग में भारती ने बताया कि पहली बार वह दो दिन बाद अपने न्यूबॉर्न बच्चे को गोद में ले पाईं. वह इसके बारे में बात करते हुए काफी इमोशनल हो गईं और खुशी के आंसू रोने लगीं.

भारती के व्लॉग में दिखे इमोशन्स

भारती ने बताया कि जन्म के तुरंत बाद, न्यूबॉर्न बच्चे को रूटीन टेस्ट और ऑब्जर्वेशन के लिए ले जाया जाता है, जो इस छोटे लेकिन इमोशनली भारी सेपरेशन का कारण था. कॉमेडियन ने कहा कि जब पहली बार स्टाफ बच्चे को उनके कमरे में लाया, तो वह अपने इमोशन्स को कंट्रोल नहीं कर पाईं. उन्होंने नर्स से बच्चे को अपनी गोद में रखने के लिए कहा और वह पल सच में बहुत इमोशनल था. भारती ने अपने न्यूबॉर्न बच्चे को "काजू" कहा और उसे प्यार और ममता से दुलारते हुए देखा गया, उनके इमोशन्स इस लंबे समय से इंतजार किए जा रहे पल से भर गए थे.

नेटिजन्स ने कॉमेडियन को बधाई दी

फैंस ने व्लॉग के कमेंट सेक्शन में भारती और हर्ष को बधाई दी और न्यूबॉर्न बच्चे को शुभकामनाएं दीं. एक यूजर ने कहा, "गोला और काजू को बहुत-बहुत आशीर्वाद. दोनों हमेशा खुश रहें," जबकि दूसरे ने कमेंट किया, "काजू और गोला को नजर न लगे." YouTube वीडियो के कमेंट सेक्शन में बुरी नजर वाले इमोजी और दिल वाले इमोजी भर गए.

भारती ने व्लॉग में क्या कहा?

इस व्लॉग में, भारती अपनी खुशी जाहिर करती हैं और कहती हैं, "कितना प्यारा है. आखिरकार, काजू मेरे हाथ में आ गया है. एकदम सुंदर और हेल्दी बच्चा है, गोले की तरह. बहुत जल्द हम आपको इसकी शक्ल दिखाएंगे. आखिरकार, मेरा काजू मेरे हाथ में है. दो दिन बाद बच्चा मिला है यार. खुश रहे, बच्चा हेल्दी रहे." उनके शब्दों में एक मां की राहत और प्यार झलक रहा था जिसने आखिरकार अपने बच्चे को अपनी बाहों में ले लिया था.

