पहले नल से पानी पिया, बंदर ने फिर जो किया उसने जीत लिया इंटरनेट का दिल, वीडियो वायरल

भीषण गर्मी के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग न सिर्फ हैरान हैं बल्कि उससे सीख लेने की बात भी कर रहे हैं. वीडियो में एक बंदर ने ऐसा काम किया, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि उसने इंसानों से बेहतर जिम्मेदारी निभाई है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, उत्तराखंड पुलिस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो के साथ पानी बचाने और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश भी दिया गया है. पुलिस ने इस वीडियो के जरिए लोगों को 'सेव वाटर, सिक्योर द फ्यूचर' की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की है.
पहले पानी पिया और फिर बंद किया नल
जानकारी के अनुसार, आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बंदर भीषण गर्मी में प्यास बुझाने के लिए नल के पास पहुंचता है. वह आराम से नल से पानी पीता है. खास बात यह है कि पानी पीने के बाद वह वहां से सीधे नहीं चला जाता, बल्कि अपने हाथ से नल बंद कर देता है. बंदर की यही समझदारी लोगों का ध्यान खींच रही है.
Uttarakhand Police shared a heartwarming video with a strong public message.— NDTV (@ndtv) June 9, 2026
Amid scorching heat, two monkeys turned off the tap after drinking water from it. This video has sparked a debate over animals having civic sense but not humans - Watch pic.twitter.com/ch9r4l20rL
लोगों को मिला बड़ा संदेश
उत्तराखंड पुलिस वीडियो शेयर कर यह संदेश भी दिया कि प्यास बुझाने के बाद नल बंद करना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है. यदि एक जंगली जानवर पानी की कीमत समझ सकता है, तो इंसानों को भी वॉटर कन्सर्वेशन के प्रति जागरूक होना चाहिए. पानी बचाना सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरत भी है.
समझदारी की बात, बेज़ुबान के साथ!— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) June 8, 2026
प्यास बुझाने के बाद नल को बंद करने की यह ज़िम्मेदारी हर इंसान के लिए एक बड़ा सबक है। जब ये वन्यजीव जल का मोल समझ सकते हैं, तो हमें भी जागरूक बनना होगा।
पानी बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं।#SaveWater #UttarakhandPolice pic.twitter.com/7HpNJGjlrM
यूजर्स ने की जमकर तारीफ
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स बंदर की खूब तारीफ कर रहे हैं और अलग-अलग सोशल मीडिया अकाटउंट पर वीडियो शेयर भी कर रहे हैं. इसके अलावा बता दें कि यह वीडियो सिर्फ एक बंदर की समझदारी नहीं दिखा रहा है, बल्कि लोगों को यह भी याद दिला रहा है कि छोटी-छोटी जिम्मेदारियां निभाकर हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लाखों लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है.
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