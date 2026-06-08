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'वहां सेटल होने में मुझे एक साल लग गया', मुंबई की महिला ने दुबई जाने के बारे में बताई सच्चाई

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मुंबई की महिला ने बताया कि जब वह दुबई गईं, तो उन्हें लगा था कि कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. नई जगह पर खुद को ढालने, रूटीन बनाने और अपनापन महसूस करने में काफी समय लगा.

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'वहां सेटल होने में मुझे एक साल लग गया', मुंबई की महिला ने दुबई जाने के बारे में बताई सच्चाई
मुंबई की महिला ने दुबई जाने के बारे में बताई सच्चाई

मुंबई की एक महिला प्रिया सेठ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दुबई में अपने पहले साल का असली अनुभव बताया है. प्रिया, जो इंस्टाग्राम पर @mumbai.girl.in.dubai नाम से पोस्ट करती हैं, कहती हैं कि दुबई की चमक-दमक जैसी तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो सच तो हैं, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं दिखातीं. शानदार इमारतें, लग्जरी लाइफ और खूबसूरत नजारे तो हैं, लेकिन उसके पीछे कई मुश्किलें भी होती हैं. उन्होंने बताया कि जब वह दुबई गईं, तो उन्हें लगा था कि कुछ महीनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनकी सैलरी भी उम्मीद से कम निकली और नई जगह पर खुद को ढालने, रूटीन बनाने और अपनापन महसूस करने में काफी समय लगा. उन्होंने सोचा था कि यह सब 2-3 महीने में हो जाएगा, लेकिन वास्तव में उन्हें सेट होने में लगभग एक साल लग गया.

प्रिया सेठ के अनुसार, सबसे बड़ा झटका उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क था. दुबई जाने से पहले लोग सोचते हैं कि वहां जाकर सब कुछ आसान होगा और जिंदगी का नया और शानदार दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कई बार उन्हें अकेलापन भी महसूस होता है और चीजें समझने में समय लगता है. प्रिया ने कहा, "असल में जो हम जाने से पहले सोचते हैं और जो वहां पहुंचकर देखते हैं, उसमें काफी फर्क होता है. ये फर्क दोनों तरह से होता है कुछ चीजें हमारी सोच से ज्यादा मुश्किल होती हैं, तो कुछ उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी निकलती हैं".

मुश्किलों के बावजूद, प्रिया ने लोगों को भरोसा दिलाया कि शुरुआत की परेशानियां हमेशा के लिए नहीं होतीं. उन्होंने कहा कि कुछ चीजें उम्मीद से ज्यादा मुश्किल होती हैं, लेकिन कई बातें उम्मीद से बेहतर भी निकलती हैं. धीरे-धीरे शहर जाना-पहचाना लगने लगता है, नए मौके मिलने लगते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी संभालना आसान हो जाता है. प्रिया ने कहा, "ये बस एक दौर होता है. जब आप इसे पार कर लेते हैं, तो शहर आपको वो सब देता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे".

प्रिया का यह वीडियो अब एक ट्रेंड का हिस्सा बन गया है, जिसमें विदेश में रहने वाले लोग वहां की जिंदगी की सच्चाई बता रहे हैं. इससे पहले दुबई में रहने वाली एक और भारतीय महिला, कीर्तना एल ने भी ऐसा ही वीडियो शेयर किया था. कीर्तना ने बताया कि दुबई की जिंदगी हमेशा लग्जरी और आसान नहीं होती. कई लोग वहां काम, घर के काम और परिवार से दूर रहने की चुनौतियों से जूझते हैं. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो जिंदगी दिखती है, असल जिंदगी उससे काफी अलग हो सकती है.

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