माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉई ने दिखाया 'A Day In Office' का अपडेटेड वर्जन, 20 लाख लोगों ने देखा वीडियो

Viral Video: ऑफिस में दिन-रात मेहनत करो, मीटिंग अटेंड करो, डेडलाइन पूरी करो, फिर भी हर सुबह मन में एक डर बना रहे कि कहीं आज लेऑफ का मेल न आ जाए. माइक्रोसॉफ्ट के एक कर्मचारी ने वायरल वीडियो के जरिए कुछ इसी कॉर्पोरेट कल्चर पर तंज कसा है. वीडियो में उसने मजाकिया अंदाज में दिखाया कि कर्मचारियों से कितनी उम्मीदें रखी जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद नौकरी जाने का डर उनका पीछा नहीं छोड़ता.

'काम पूरा किए बिना मैं सीट से नहीं उठता हूं'

माइक्रोसॉफ्ट के बेंगलुरु ऑफिस में मॉर्निंग शिफ्ट करने वाले सिड का कहना है, 'मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले चेक करता हूं कि कहीं लेऑफ का मेल तो नहीं आया, और फिर बेड से ही काम शुरू कर देता हूं. मैं तैयार होते हुए भी काम कर रहा होता हूं और ऑफिस जाते वक्त रास्ते में भी काम कर रहा होता हूं. आपने देखा होगा लोग ऑफिस पहुंचकर चाय-कॉफी पीकर टाइम पास करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ काम करता हूं. मुझे तेज भूख लग रही है, लेकिन मेरा काम मेरी प्रायोरिटी है, जिसे पूरा किए बिना मैं सीट से नहीं उठूंगा.'

'आपने कुछ लोगों को ऑफिस में टीटी खेलते देखा होगा'

सिड ने आगे कहा, 'आपने कुछ वीडियो में देखा होगा कि लोग ऑफिस में टीटी खेलते हैं. क्या ये खेलने की जगह है? मैं तो घर जाकर भी काम करता हूं. वीकेंड सपोर्ट के लिए कॉल आता है तो उसके लिए भी मैं तुरंत खुशी-खुशी हां बोल देता हूं. हर रोज, खूब काम करने के बाद जब मैं सोता हूं तो यही दिमाग में होता है कि सुबह उठते ही लेऑफ का मेल देखना है, ताकि पता चल रहे कि आज काम करना है या नहीं.'

यहां देखें पूरा वीडियो:-

सोशल मीडिया पर लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स

सिड के इस वीडियो को खबर लिखे जाने से 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और वे कमेंट्स बॉक्स में अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'माइक्रोसॉफ्ट में बिताए दिन का यह अपडेटेड वर्जन है.'

दूसरे यूजर ने पूछा, 'भाई लेऑफ का मेल तो नहीं आया आज?'

तीसरे यूजर ने पुछा, 'आज भी खाना खाया या नहीं?'

चौथे यूजर ने लिखा, 'ये तो डैमेज कंट्रोल व्लॉग है.'

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