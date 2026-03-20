जड़ों जैसा दिख रहा था ढेर, पास जाने पर दिखा विशाल अजगरों का झुंड, खौफनाक Video देख दहशत में लोग

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मंदिर के पास कई विशाल अजगरों का झुंड दिखाई देने से इलाके में डर का माहौल बन गया है. यह घटना गहलियां क्षेत्र के कलोथरे वाली माता मंदिर के पास की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में जमीन पर पड़ा यह झुंड पेड़ों की जड़ों जैसा लग रहा था.

लेकिन, जब किसी ने उस पर पत्थर फेंका, तो वह अचानक हिलने लगा. तभी लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई जड़ नहीं, बल्कि 5-6 बड़े अजगर एक साथ कुंडली मारकर बैठे हुए हैं. कुछ देर बाद सभी सांप वहां से धीरे-धीरे सरकते हुए अलग-अलग दिशाओं में चले गए.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों में डर

इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग खासकर जंगल के पास रहने वाले काफी डरे हुए हैं. इस घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और सांपों को छेड़ना नहीं चाहिए.

देखें Video:

#Watch | Group of Massive Pythons Seen Near Temple in Himachal, Locals Terrified pic.twitter.com/CDEGy8n5UD — NDTV (@ndtv) March 19, 2026

अजगर के बारे में जरूरी जानकारी

अजगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक होते हैं. ये अजगर प्रजाति के होते हैं और जहरीले नहीं होते. अजगर अपने शिकार को जहर से नहीं, बल्कि अपने शरीर से कसकर पकड़ते हैं. वे अपने शिकार को लपेटकर उसकी सांस रोक देते हैं. ये आमतौर पर छोटे जानवर, पक्षी और कभी-कभी बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं.

क्या इंसानों के लिए खतरनाक हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, अजगर आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें छेड़ा जाए या खतरा महसूस हो, तो वे हमला कर सकते हैं. साथ ही, ये पर्यावरण के लिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि ये छोटे जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं.

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