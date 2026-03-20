विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

जड़ों जैसा दिख रहा था ढेर, पास जाने पर दिखा विशाल अजगरों का झुंड, खौफनाक Video देख दहशत में लोग

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मंदिर के पास 5-6 विशाल अजगरों का झुंड देखा गया, जिसका वीडियो वायरल हो गया है. इस घटना से इलाके में डर का माहौल है.

Read Time: 3 mins
Share
जड़ों जैसा दिख रहा था ढेर, पास जाने पर दिखा विशाल अजगरों का झुंड, खौफनाक Video देख दहशत में लोग
हिमाचल में एक साथ दिखे कई विशाल अजगर, वायरल वीडियो से मची सनसनी

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मंदिर के पास कई विशाल अजगरों का झुंड दिखाई देने से इलाके में डर का माहौल बन गया है. यह घटना गहलियां क्षेत्र के कलोथरे वाली माता मंदिर के पास की बताई जा रही है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शुरुआत में जमीन पर पड़ा यह झुंड पेड़ों की जड़ों जैसा लग रहा था. 

लेकिन, जब किसी ने उस पर पत्थर फेंका, तो वह अचानक हिलने लगा. तभी लोगों को एहसास हुआ कि यह कोई जड़ नहीं, बल्कि 5-6 बड़े अजगर एक साथ कुंडली मारकर बैठे हुए हैं. कुछ देर बाद सभी सांप वहां से धीरे-धीरे सरकते हुए अलग-अलग दिशाओं में चले गए.

वीडियो हुआ वायरल, लोगों में डर

इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो देखने के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग खासकर जंगल के पास रहने वाले काफी डरे हुए हैं. इस घटना की जानकारी वन विभाग को दे दी गई है. विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है और सांपों को छेड़ना नहीं चाहिए.

देखें Video:

अजगर के बारे में जरूरी जानकारी

अजगर दुनिया के सबसे बड़े सांपों में से एक होते हैं. ये अजगर प्रजाति के होते हैं और जहरीले नहीं होते.  अजगर अपने शिकार को जहर से नहीं, बल्कि अपने शरीर से कसकर पकड़ते हैं. वे अपने शिकार को लपेटकर उसकी सांस रोक देते हैं. ये आमतौर पर छोटे जानवर, पक्षी और कभी-कभी बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं.

क्या इंसानों के लिए खतरनाक हैं?

विशेषज्ञों के अनुसार, अजगर आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें छेड़ा जाए या खतरा महसूस हो, तो वे हमला कर सकते हैं. साथ ही, ये पर्यावरण के लिए भी जरूरी होते हैं क्योंकि ये छोटे जानवरों की संख्या को नियंत्रित करते हैं.

यह भी पढ़ें: शादी से पहले बहन ने भाई को दिया ऐसा इमोशनल सरप्राइज, शर्ट पर छोड़े हाथों के निशान, देख रो पड़े लोग

घर से दूर रह रही बेटी से रोज CCTV के जरिए बात करते हैं मम्मी-पापा, ऐसे पूछते हैं हालचाल, Video रुला देगा

पानी के ATM से लेकर जिम तक… ये गांव नहीं, भविष्य का शहर है! महाराष्ट्र के इस गांव की सुविधाओं ने सबको चौंकाया

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ython Cluster India, Kangra Python Video, Himachal Snake Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now