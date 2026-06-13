कौन हैं नागौद घराने की बहू योगिता सिंह जिन पर चली गोलियां, जानिए राजस्थान से क्या है शाही कनेक्शन

Nagod Royal Family Udaipur Connection: राजघरानों के बंद दरवाजों के पीछे छिपे विवाद जब बाहर आते हैं, तो उनकी गूंज मीलों तक सुनाई देती है. ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला मध्य प्रदेश का है, जिसने राजस्थान तक के सियासी और शाही गलियारों को हिलाकर रख दिया है. 11 जून को नागौद राजघराने ( Nagod Family) के किले परसमनिया गढ़ी में आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि सीधे गोलियां चल गईं. इन गोलियों को राजपरिवार के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ 'बाबा राजा' की दूसरी पत्नी सुनीता सिंह ने बाबा राजा की पहली पत्नी योगिता सिंह (yogita Singh) पर चलाई. जिसकी गूंज राजस्थान के शहर उदयपुर (Udaipur) तक सुनाई दी है. घायल योगिता सिंह का उदयपुर के मेवाड़ घराने ( Mewar Family) से रिश्ता है. जिसके बाद से अब सब जानना चाहते है आखिर किस तरह से नागौद घराने के तार उदयपुर से जुड़े हुए है.

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Photo Credit: indianrajputs.com

राजस्थान के उदयपुर से जुड़ा सीधा कनेक्शन

योगिता का पीहर उदयपुर के सेक्टर 11 स्थित गवरी चौक के पास हैं. उनके पिता ठाकुर चरणजीत सिंह राठौड़ सीआरपीएफ से सेवानिवृत कमांडेंट थे.. योगिता की स्कूलिंग और कॉलेज उदयपुर भूपाल नोबल्स स्कूल से हुई. उनकी शादी साल 2000 में उदयपुर शहर के सेक्टर 11 स्थित सामुदायिक भवन में नागौद राजगराने के सदस्य रूपेंद्र सिंह उर्फ 'बाबा राजा' से हुई. करीब तीन साल पहले पिता के निधन के बाद योगिता उदयपुर चली गई थीं.

योगिता के पिता ठाकुर चरणजीत सिंह का पैतृक गांव अजमेर जिले का रोहतास है, लेकिन पूरा परिवार कई वर्षों से उदयपुर रह रहा है. योगिता के दो भाई और 1 छोटी बहन है.

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नागौद राजघराने का 'उदयपुर कनेक्शन'

यह कोई पहला मौका नहीं है जब नागौद और उदयपुर के राज परिवारों का रिश्ता सामने आया हो. दरअसल, नागौद राजघराने का उदयपुर के मेवाड़ राजवंश से बेहद गहरा और पुराना नाता है. इस घराने में उदयपुर की तीन बेटियों की शादियां हुई हैं. एक योगिता जो घायल हुई है, वहीं दूसरी मेवाड़ राजवंश, भोपालगढ़ ठिकाने के विक्रमदित्य सिंह की बेटी कस्तूरी सिंह का विवाह नागौद के राजकुमार कृष्णदेव सिंह से लगभग 10 साल पहले और तीसरी राजकुमारी नंदिता शिवरती. (शिवरती परिवार मेवाड़ राजघराने से जुड़ा है) जिसका विवाह साल 2021 में नागौद राजघराने के महाराज कुमार अरुणोदय सिंह नागौद से हुआ था. नंदिता शिवरती युद्धवीर सिंह शिवरती की बेटी हैं.

मेवाड़ घराने से कैसे जुड़ा है शिवरती परिवार

इंडियन राजपूत की वेबसाइट के मुताबिक, शिवरती परिवार (Shivrati family) का मेवाड़ राजघराने से गहरा और सीधा रक्त संबंध है. यह परिवार मेवाड़ के मुख्य सिसोदिया राजवंश की ही एक प्रत्यक्ष शाखा है, जिसे राजपूताना के इतिहास में 'बाबाशों' (महाराणा के निकट संबंधी) का सर्वोच्च स्थान प्राप्त था.18वीं शताब्दी में मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के चौथे पुत्र, महाराज अर्जुन सिंह को 'शिवरती' की जागीर प्रदान की गई थी, जिसके बाद से यह घराना शिवरती परिवार के रूप में जाना गया.

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