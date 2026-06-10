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रूस में मच्छरों का आतंक, वायरल वीडियो में दिखा 'हॉरर मूवी' जैसा नजारा, दंग रह गए लोग

रूस से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देख लोग दंग रह गए हैं. इस वीडियो में हजारों-लाखों मच्छर एक साथ उड़ते दिखाई दे रहे हैं.

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रूस में मच्छरों का आतंक, वायरल वीडियो में दिखा 'हॉरर मूवी' जैसा नजारा, दंग रह गए लोग
रूस में मच्छरों के आतंक का वीडियो वायरल
(P.C- @NewsFokus/X)

सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो रूस का बताया जा रहा है. वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और डर भी रहे हैं. इसमें हजारों-लाखों मच्छर एक साथ उड़ते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कई लोगों ने इस नजारे की तुलना 'हॉरर मूवी' के सीन से कर दी है.

घूमने पहुंचे थे, लेकिन मच्छरों ने बिगाड़ दिया पूरा प्लान

द न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ये वीडियो रूस के बुर्यातिया क्षेत्र का है. कुछ पर्यटक यहां खूबसूरत लेक श्चुच्ये (Lake Shchuchye) को देखने पहुंचे थे. लेकिन तभी उनके सामने मच्छरों का एक बड़ा झुंड आ गया.  देखते ही देखते पूरा इलाका मच्छरों से भर गया. मच्छर इतने ज्यादा थे कि हवा में उनका काला गुबार साफ दिखाई दे रहा था. स्थिति इतनी खराब हो गई कि पर्यटकों को तुरंत अपनी कारों में जाकर छिपना पड़ा. कई लोग कार से बाहर तक नहीं निकल पाए और उन्हें बिना झील देखे ही वापस लौटना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इसी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो पर कमेंट करते हुए लोग लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा है. वहीं, कई लोगों ने कहा कि यह दृश्य किसी 'हॉरर मूवी' की तरह लग रहा है.

यहां देखें वीडियो- 

विशेषज्ञों ने क्या कहा?

वहीं, इस वीडियो को लेकर कीट विशेषज्ञों यानी एंटोमोलॉजिस्ट का कहना है कि इस तरह की गतिविधि अगले हफ्ते तक जारी रह सकती है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब रूस में ऐसा नजारा देखने को मिला हो. साल 2021 में भी बेरिंग सागर के किनारे स्थित कामचटका प्रायद्वीप में लाखों मच्छरों ने लोगों को परेशान कर दिया था.

फिलहाल, इस वीडियो ने दुनियाभर के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरानी जता रहे हैं.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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