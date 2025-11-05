कॉलेज स्टूडेंट्स का ‘Shaky’ डांस Video हुआ वायरल, तीन दोस्तों ने मचाया ऐसा धमाल, मिला ट्रेंड विनर टैग

कभी-कभी कॉलेज फेस्ट या प्रोग्राम नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स का जोश मंच पर छा जाता है. ऐसा ही हुआ एक वायरल वीडियो में, जिसमें तीन कॉलेज स्टूडेंट्स ने मराठी गाने ‘Shaky' पर ऐसा डांस किया कि सोशल मीडिया पर धमाल मच गया. यह वीडियो Shree नामक यूज़र ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन लिखा – “कॉलेज इवेंट? यह अब हमारा स्टेज है.”

तीन दोस्तों का परफेक्ट डांस, भीड़ ने किया चीयर

वीडियो में Shree, Asmita Bag और Shreya Mudiganti एक साथ नज़र आते हैं. शुरुआत में Shree सोलो डांस करते हैं, और कुछ ही सेकंड में बाकी दोनों उनकी टीम में शामिल हो जाती हैं. इसके बाद जो बीट-पर्फेक्ट मूव्स शुरू होते हैं, उन्होंने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया. बैकग्राउंड में दिख रही भीड़ लगातार चीयर कर रही है, जिससे माहौल और जोशीला हो जाता है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर मिला ट्रेंड विनर टैग

वीडियो इंस्टाग्राम पर अब तक एक मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ बटोर चुका है. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स ने तारीफों की झड़ी लगा दी. एक ने लिखा, “ट्रेंड विनर,” दूसरे ने कहा, “एक नंबर!” जबकि एक यूज़र ने लिखा, “वो ‘किंग किंग किंग' वाला स्टेप तो पूरा शो चुरा ले गया.”

जानिए क्या है ‘Shaky'

जिन्हें नहीं पता, ‘Shaky' मराठी गायक Sanju Rathod का गाना है, जिसमें Isha Malviya भी नज़र आई हैं. इस गाने के हुक स्टेप्स और हाई-एनर्जी बीट्स की वजह से यह सोशल मीडिया पर डांस रील्स का फेवरेट ट्रैक बन चुका है.

पहले भी वायरल हो चुका है कॉलेज डांस

हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी कॉलेज एक्ट ने इंटरनेट पर तहलका मचाया हो. हाल ही में पुणे के एक छात्र का तीन गानों के मिक्स पर किया गया डांस वीडियो भी वायरल हुआ था. लगता है, अब कॉलेज के मंच सिर्फ टैलेंट नहीं, बल्कि ट्रेंड मेकर्स पैदा कर रहे हैं.

