पोते ने दादा-दादी को दिया ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफ़ा, पहली बार हवाई जहाज़ में बैठकर पहुंचे दुबई

Grandparents First Flight Journey: सोशल मीडिया पर एक भावुक कर देने वाला वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपने दादा-दादी को ज़िंदगी की पहली हवाई यात्रा पर लेकर जाता दिखाई दे रहा है. यह सफ़र सिर्फ़ दुबई तक का नहीं, बल्कि उन सपनों तक का है, जो अक्सर मिडिल क्लास परिवारों में मन के अंदर ही दबे रह जाते हैं.

पोते ने पूरा किया सपना

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में युवक अपने दादा-दादी को पहली बार हवाई जहाज़ में बैठाकर दुबई ले जाता है. चेहरे पर खुशी, आंखों में चमक और मुस्कान में सुकून साफ़ दिखाई देता है. बुज़ुर्ग दंपति विमान में बैठते हैं, खिड़की से बाहर आसमान देखते हैं और हर पल को जीते नज़र आते हैं.

आंखों में उतर आई खुशी

वीडियो में आगे दादा-दादी दुबई के एक स्काई हाई इन्फिनिटी पूल से शहर का नज़ारा देखते दिखते हैं. पोते के साथ समय बिताते हुए उनकी खुशी शब्दों से ज़्यादा मुस्कान में झलकती है. जब उनसे पूछा जाता है कि कैसा लग रहा है, तो दोनों प्यार भरी मुस्कान के साथ कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है.

कैप्शन ने भी जीता दिल

इस वीडियो को शेयर करते हुए युवक अंकित ने कैप्शन में लिखा - दादी जी की पहली फ्लाइट. बस इतना सा कैप्शन और पूरी कहानी दिल को छू गई. यह वीडियो उन लाखों परिवारों की भावनाओं को छू गया, जहां हवाई जहाज़ में सफ़र करना आज भी एक सपना माना जाता है. उम्र के इस पड़ाव पर भी दादा-दादी का यह अनुभव लोगों को यह याद दिलाता है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती.

सोशल मीडिया पर भावनाओं की बाढ़

इस वीडियो को अब तक करीब 30 लाख बार देखा जा चुका है और 3 लाख से ज़्यादा लोग इसे पसंद कर चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग अपनी भावनाएं खुलकर ज़ाहिर कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, जहां एक पोते ने लालच में दादा-दादी की जान ले ली, वहीं इस भाई ने बुज़ुर्ग आंखों में सपने जगा दिए. दूसरे ने कहा, दिल खुश हो गया भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. यह वीडियो सिर्फ़ एक ट्रिप नहीं, बल्कि रिश्तों की अहमियत, सम्मान और प्यार की मिसाल बन चुका है. आज के दौर में जब खबरें अक्सर नकारात्मक होती हैं, तब ऐसा वीडियो दिल को सुकून दे जाता है.