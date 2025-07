दो दिनों तक बाथरूम में बटुए को खोजता रहा शख्स, तस्वीर देख हो जाएगा आंखों का धोखा, समझ गए तो बताएं कहां है Wallet?

अपने बटुए, चाबियों या यहां तक ​​कि मोबाइल फोन जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजों को खोना बेहद निराशाजनक हो सकता है. यह आपकी डेली रूटीन को बाधित करता है, देरी का कारण बनता है और अक्सर तनाव और चिंता का कारण बनता है. लेकिन शायद इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि किसी चीज को खोजने में दिन गुजारना और फिर यह महसूस करना कि वह हर समय आपके सामने ही थी. ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ, जिसने अपने बटुए को खोजने में दो दिन बिताए, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह हमेशा से ही आपकी नजरों के सामने छिपा हुआ था.

Reddit पर एक यूजर ने एक हैरान करने वाली कहानी शेयर की, कि कैसे उसके रिश्तेदार ने एक अजीबोगरीब ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से अपने खोए हुए बटुए को खोजने में पूरे दो दिन बिताए. यह फोटो, जो तब से वायरल हो रही है, इसमें एक बाथरूम दिखाया गया है जिसमें काले और सफेद रंग की चेकर्ड टाइल का फर्श, एक गलीचा और एक बंद शॉवर पर्दा है. ब्लैट रेक्टैंग्लुर बटुआ एक काली टाइल पर बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ था, जो पैटर्न के साथ इतनी सहजता से घुल-मिल गया था कि 48 घंटे तक किसी का ध्यान नहीं गया.

यूजर्स भी हुए कंफ्यूज

जैसे ही यह पोस्ट ऑनलाइन शेयर की गई, इसने काफी लोकप्रियता हासिल की और कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कीं. एक Reddit यूजर ने लिखा, "यह काले स्क्वॉयर पर बहुत अच्छी तरह से उतरा."

एक अन्य ने लिखा, "मैंने तुरंत मान लिया कि यह स्क्वॉयर्स में से एक होगा, लेकिन मुझे सही स्क्वॉयर खोजने के लिए अभी भी बारीकी से देखना पड़ा." उनमें से एक ने साझा किया, "मुझे कमेंट्स में आना पड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लोल."

Reddit पर साझा किए जाने के बाद से इस पोस्ट को 27,000 अपवोट मिले हैं.

???? In the realm of nature, the owl is a master of disguise. Its camouflage in combat conditions reminds us that nature is the ultimate engineer. #OwlCamouflage #NatureTheEngineer #relaxation #travel #reserve #beauty #architecture #extreme #forest #park #mountains pic.twitter.com/YqKCGE09YF