बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी, विधवा से बलात्कार के बाद पेड़ से बांधा, बाल काटे

झेनाइदाह जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि पहले तो महिला ने घटना को स्वीकार नहीं किया. बाद में, चिकित्सा जांच के माध्यम से पता चला कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था.

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले जारी, विधवा से बलात्कार के बाद पेड़ से बांधा, बाल काटे
बांग्लादेश/नई दिल्ली:

बांग्लादेश में यूनुस सरकार के तमाम दावों के बीच हिंदुओं पर हमले जारी हैं और इस बार इसका शिकार एक महिला हुई है. आरोप है कि झेनैदाह जिले के कालिगंज में दो स्थानीय बदमाशों ने 40 वर्षीय हिंदू विधवा के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसे पेड़ से बांध कर उसके बाल काट दिए. घटना शनिवार रात उपजिला के नादिपारा इलाके में हुई.

महिला के बेहोश होने पर, स्थानीय लोगों ने उसे घायल अवस्था में बचाया और झेनैदाह सदर अस्पताल में भर्ती कराया. आरोपी शाहिन ने अपने साथी हसन के साथ मिलकर महिला को पेड़ से बांधकर उसके बाल काटते हुए वीडियो भी बनाए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया.

पीड़िता पर पहले से ही बुरी नजर रखता था आरोपी

बाद में, महिला ने कालिगंज पुलिस स्टेशन में शाहिन और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कराया. शिकायत और पीड़िता के बयान के अनुसार, लगभग ढाई साल पहले कालीगंज उपज़िला के कोला यूनियन के खेड़ा पारा गांव की रहने वाली पीड़िता ने कालीगंज नगरपालिका के वार्ड नंबर 7 के नादिपारा निवासी शाहिन और उसके भाई से 20 लाख रुपये में 3 डेसिमल जमीन और एक दो मंजिला मकान खरीदा था. इसके बाद शाहिन इस महिला के प्रति बुरी नीयत रखने लगा, साथ ही कई तरीकों से अश्लील व्यवहार भी करने लगा.

बांग्लादेश में दिसंबर महीने में ही दो हिंदू युवकों की हत्या कर दी गई थी. 

जब महिला ने उसके प्रस्ताव से इनकार किया, तो शाहिन ने उसे अलग-अलग तरीकों से परेशान करना शुरू कर दिया. इसी बीच, शनिवार शाम को विधवा के गांव से दो रिश्तेदार उसके घर आए. उसी समय, शाहिन और उसका साथी हसन घर में घुस गए और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया. फिर उन्होंने उससे 50 रुपये की मांग की.

पैसे देने से इनकार करने पर उन्होंने दोनों रिश्तेदारों पर हमला किया और उन्हें भगा दिया. बलात्कार के बाद, उन्होंने महिला को किसी को न बताने की चेतावनी दी, लेकिन उसके चिल्लाने पर शाहिन और हसन गुस्सा हो गया और उन्होंने विधवा को एक पेड़ से बांध दिया, उसके बाल काट दिए, इस घटना का वीडियो बनाया और इसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैला दिया.

झेनाइदाह जनरल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान ने बताया कि पहले तो महिला ने घटना को स्वीकार नहीं किया. बाद में, चिकित्सा जांच के माध्यम से पता चला कि उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था.

वहीं झेनाइदा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बिलाल हुसैन ने कहा, “हमने पीड़िता को पुलिस स्टेशन बुलाया और उसकी शिकायत दर्ज की है. जांच के बाद पुलिस उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी.”

