न लाइट जाती है, न छत पर कपड़े सुखा सकते हैं, सऊदी अरब के फ्लैट कैसे होते हैं? हिंदुस्तानी महिला ने बताया

Viral Video: अगर आप भी सोचते हैं कि विदेशों में घर कैसे होते हैं, तो सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो आपको हैरान कर देगा. सऊदी अरब के फ्लैट्स को लेकर एक महिला के दावे इंटरनेट पर चर्चा का विषय बने हुए हैं.

Saudi Arabia Housing system: भारत में छत पर सूखते कपड़े, पड़ोसियों की आवाजें और बालकनी की गपशप आम बात है, लेकिन सऊदी अरब के फ्लैट्स की हकीकत इससे बिल्कुल जुदा है. वायरल वीडियो में एक महिला ने वहां के घरों और लाइफस्टाइल का ऐसा सच बताया है, जो सुनकर लोग हैरान रह गए. कभी सोचा है कि सऊदी अरब में लोग कैसे घरों में रहते हैं? जहां न बिजली कटती है, न छिपकली दीवारों पर दौड़ती है और न ही बालकनी में कपड़े लटकते दिखते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सऊदी अरब के फ्लैट्स की ऐसी झलक दिखाई है, जिसने भारतीय दर्शकों को चौंका दिया है.

सऊदी अरब के फ्लैट्स, सुकून और सख्त सिस्टम (Saudi flats viral video)

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो कभी-कभी वो दिखा देते हैं, जो ट्रैवल गाइड्स भी नहीं बताते. इस बार सऊदी अरब के फ्लैट्स को लेकर सामने आई एक वीडियो ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है...क्या वाकई वहां जिंदगी इतनी अलग और सलीकेदार है? इंस्टाग्राम पर saud.i6500 नाम के अकाउंट से शेयर किए गए इस वायरल वीडियो में एक महिला सऊदी अरब के रिहायशी फ्लैट्स की खासियतें गिनाती नजर आती है. महिला के मुताबिक, यहां बिजली कटने की समस्या लगभग नहीं के बराबर होती है. फ्लैट्स की नियमित मेंटेनेंस की वजह से न तो जाले दिखाई देते हैं और न ही छिपकली जैसे कीड़े-मकोड़े.

बालकनी क्यों नहीं होती? (Why No Balcony?)

महिला बताती है कि सऊदी अरब के ज्यादातर पुराने फ्लैट्स में बालकनी नहीं होती. नए अपार्टमेंट्स में कहीं-कहीं बालकनी देखने को मिल जाती है, लेकिन यह आम नहीं है. जानकारों के अनुसार, इसकी एक वजह वहां का मौसम और privacy norms हैं, जहां बाहरी खुली जगहों को सीमित रखा जाता है.

Photo Credit: unsplash

कपड़े सुखाने का तरीका भी अलग (Different Way of Drying Clothes)

भारत में जहां छत या बालकनी में कपड़े सुखाना आम है, वहीं सऊदी अरब में ऐसा करना मना या असामान्य माना जाता है. यहां कपड़े घर के अंदर ही सुखाए जाते हैं. यह नियम शहरों की साफ-सफाई और सौंदर्य बनाए रखने के लिए अपनाया जाता है.

Photo Credit: unsplash

पड़ोसी भी रहते हैं अनजान (Unknown Neighbours, High Privacy)

वीडियो में महिला एक और दिलचस्प बात बताती है. यहां सामने कौन रहता है, सालभर पता नहीं चलता. कौन आता है, कौन जाता है, सब अपनी दुनिया में मगन रहता है. यह high privacy lifestyle सऊदी अरब की खास पहचान मानी जाती है. वीडियो को कुछ ही घंटों में 1.2 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

