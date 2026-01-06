विज्ञापन
100 KM दूर हर दिन स्कूल पढ़ाने जाता है ये टीचर, बच्चों का प्यार देख बोले- यहां से ट्रांसफर कौन चाहेगा

आज जब लोग थोड़े-से ट्रैफिक में भी झुंझला जाते हैं, तब बिहार के एक शिक्षक रोज 100 किलोमीटर का सफर सिर्फ इसलिए तय करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने छात्रों का बेइंतिहा प्यार मिलता है. सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो 'गुरु-शिष्य' परंपरा की रूह को फिर जिंदा कर रहा है.

Emotional Viral Video : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक शिक्षक बताते हैं कि वे हर दिन लगभग 100 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचते हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर madhavsingh005 नाम के यूजर ने शेयर किया है, जिसे लाखों लोग देख चुके हैं. जब उनसे पूछा गया कि वे घर के पास ट्रांसफर क्यों नहीं करवा लेते, तो उनका जवाब बड़ा सादा लेकिन असरदार था, 'बच्चों का प्यार मुझे यहां खींच लाता है.'

स्कूल गेट पर इंतजार करता इश्क-ए-तालीम (Bihar teacher 100 km journey)

वीडियो में जैसे ही शिक्षक अपनी कार से स्कूल कैंपस में दाखिल होते हैं, बच्चे दौड़ते हुए उनकी ओर आते हैं. कोई गले लगता है, कोई मुस्कुरा कर 'हैप्पी बर्थडे सर' कहता है. माना जा रहा है कि वीडियो शूट के दिन शिक्षक का जन्मदिन था. बच्चों की आंखों की चमक और शिक्षक की नम आंखें इस रिश्ते की गहराई बयान कर देती हैं.

थकान वहीं उतर जाती है, जहां मोहब्बत मिलती है (emotional teacher student bond)

शिक्षक कहते हैं कि सफर की थकान उसी पल खत्म हो जाती है, जब बच्चे उन्हें देखकर दौड़ते हैं. यह सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि इबादत है. शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे शिक्षक ही बच्चों के व्यक्तित्व को गढ़ते हैं और यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिल को छू रहा है.

सोशल मीडिया पर क्यों हो रही है तारीफ (dedication of teacher)

यूजर्स इस वीडियो को देखकर शिक्षक के dedication, commitment और emotional bonding को सलाम कर रहे हैं. यह वायरल वीडियो बतलाता है कि जब शिक्षक दिल से पढ़ाते हैं, तो दूरी, थकान और मुश्किलें खुद-ब-खुद छोटी हो जाती हैं.

