सामने था बवंडर..तभी घुटनों पर बैठ गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने लगा शख्स, देख लोग बोले- तूफान तो आते रहेंगे, आशिकी नहीं रुकनी चाहिए

Couple gets engaged in front of Tornado in Oklahoma: जब सामने बवंडर हो, आसमान काला पड़ चुका हो और हवाएं चीख-चीखकर खतरे का ऐलान कर रही हों, तो यकीनन ऐसा खौफनाक मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता है. ऐसी स्थिति में जहां लोग छिपने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते हैं, ऐसे वक्त में एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को खतरनाक तूफान (Tornado) के सामने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करता नजर आया. चौंका देने वाला यह वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, आसमान में धूल का बवंडर घूम रहा है, लेकिन इस जोड़े को जैसे उसकी परवाह ही नहीं. प्यार के इस हैरतअंगेज़ इज़हार ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.

बवंडर को गवाह बनाकर किया प्रपोज (tornado proposal viral video)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक विशाल टॉरनेडो कुछ ही दूरी पर दिखाई दे रहा है. वहीं, सामने खड़ा एक कपल इस खौफनाक नज़ारे के बीच अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल साझा कर रहा है. शख्स घुटनों पर बैठकर अंगूठी निकालता है और लड़की को प्रपोज करता है. तूफान की आवाज़, धूल और हवा के बीच यह रोमांटिक मोमेंट किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लग रहा. यह वीडियो अमेरिका से सामने आया है और इसे सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा जा चुका है. लोग इसे डर और प्यार का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बता रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, ऐसा रिस्क लेने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन प्यार भी तो हदें पार करवाता है. वहीं, एक अन्य ने मजाक में लिखा, शादी से पहले तूफान आया है, आगे क्या होगा?

यहां देखें वीडियो

कपल का खतरनाक इज़हार हुआ वायरल (man proposes during storm)

अमेरिका के ओक्लाहोमा से सामने आया ये नजारा अब सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है.यह वीडियो है मैट मिशेल और बेकी पटेल का, जो एक खतरनाक टोरनाडो के सामने खड़े थे. बता दें कि, मैट मिशेल इलिनॉय से हैं और पिछले छह सालों से Tempest Tours में बतौर स्टॉर्म चेज़र काम कर रहे हैं. यानी तूफानों का पीछा करना ही उनका पेशा है. दोनों की मुलाकात भी एक तूफानी सफर के दौरान हुई थी. वीडियो बनाने वाले शख्स ने बताया कि वह अपने इस प्रस्ताव को यादगार बनाना चाहता था, इसलिए उसने एक तूफान के आने की सूचना मिलते ही यह रोमांटिक प्लान बनाया. लड़की की प्रतिक्रिया बेहद भावुक थी और उसने तुरंत हां कह दिया. जहां कुछ लोग इस कदम की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई लोगों ने इसे गैर-जिम्मेदाराना भी बताया है. विशेषज्ञों का मानना है कि टॉरनेडो जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान इस तरह का जोखिम जानलेवा हो सकता है, लेकिन कपल का साहस और प्यार सच में कमाल का है.

