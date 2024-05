न केचप, न प्याज, न चीज़, न बन...शख्स ने सबकुछ हटा कर ऑर्डर किया McDonald's बर्गर, जब आया तो देखकर फटी रह गई आंखें

सोशल मीडिया पर इन दिनों फूड डिलीवरी एप्स (Food Delivery App) और रेस्टोरेंट्स की भूल को लेकर कई सारे पोस्ट्स देखने को मिल रहे हैं. एक ऐसे ही पोस्ट में संयुक्त राज्य अमेरिका के केंटुकी के एक शख्स ने बताया कि उसने मैकडॉनल्ड्स बर्गर (McDonald's Burger) का ऑर्डर दिया था, जिसमें सब कुछ रिमूव करने का इंस्ट्रक्शन लिखा था, लेकिन जब उन्हें ऑर्डर मिला उन्हें बेहद हैरानी हुई. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद फास्ट फूड कंपनी ने उनके ऑर्डर में गड़बड़ी की. एक्स यूजर, ग्रेग ने इस घटना को शेयर करने के लिए एक्स का सहारा लिया.

ग्रेग ने लगभग 20 डॉलर के बिल की तस्वीर के साथ माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर लिखा, "मैंने सब कुछ हटाकर ट्रिपल चीज़बर्गर का ऑर्डर दिया. क्या होता है यह देखने के लिए हमारे साथ बने रहें." बिल के निर्देशों में बताया गया है, "कोई केचप नहीं. कोई अचार नहीं. कोई कटा हुआ प्याज नहीं. नंबर 1/10 पौंड बीफ़, कोई सरसों नहीं. कोई नियमित बन नहीं. कोई अमेरिकी चीज़ नहीं. कोई नमक नहीं."

डिलीवरी से पहले किया गया कंफर्म

मैकडॉनल्ड्स से पुष्टि के बाद, डिलीवरी पार्टनर डोरडैश ने उन्हें मैसेज भेजकर बताया कि उन्हें केवल एक "खाली बॉक्स" मिलेगा. डैन ने लिखा, "चीज़बर्गर में बन और मांस सहित सब कुछ हटा दिया गया है...तो आपको एक खाली डिब्बा मिलेगा. आप इससे संतुष्ट हैं?" जिस पर ग्रेग ने जवाब दिया, "बिल्कुल सही, धन्यवाद".

I ordered a triple cheeseburger with everything removed. Stay tuned to see what happens pic.twitter.com/FFXSQHVM6p