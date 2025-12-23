1 लाख रुपये सिर्फ कॉन्डम पर! चेन्नई के इस शख्स का सालाना खर्च जानकर Swiggy भी चौंक गया

ऑनलाइन ग्रॉसरी और इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म Swiggy Instamart की सालाना रिपोर्ट ने 2025 में भारत की शॉपिंग आदतों की एक ऐसी तस्वीर पेश की है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई के एक यूजर ने पूरे साल में सिर्फ कॉन्डम पर 1,06,398 रुपये खर्च कर डाले.

हर महीने करीब 19 बार कॉन्डम की डिलीवरी

रिपोर्ट के अनुसार, इस चेन्नई आधारित अकाउंट ने कॉन्डम के लिए कुल 228 अलग-अलग ऑर्डर दिए. यानी औसतन हर महीने करीब 19 बार कॉन्डम मंगवाए गए. Swiggy ने इसे मज़ाकिया अंदाज़ में planning ahead यानी पहले से तैयारी करने का उदाहरण बताया. रिपोर्ट यह भी बताती है कि हर 127 ऑर्डर में से एक ऑर्डर में कॉन्डम शामिल था. खास बात यह रही कि सितंबर महीने में कॉन्डम की बिक्री में 24% की उछाल दर्ज की गई.

खर्च के आंकड़े चौंकाने वाले

Swiggy Instamart की रिपोर्ट में सिर्फ कॉन्डम ही नहीं, बल्कि कई और हैरान कर देने वाले खर्च भी सामने आए- मुंबई के एक यूजर ने Red Bull Sugar Free पर 16.3 लाख रुपये खर्च कर दिए. चेन्नई के एक अन्य यूजर ने पेट सप्लाई पर 2.41 लाख रुपये उड़ाए. नोएडा के एक यूजर ने एक साथ 2.69 लाख रुपये के गैजेट्स (ब्लूटूथ स्पीकर, SSD और रोबोटिक वैक्यूम) खरीदे. हैदराबाद में एक यूजर ने एक ही क्लिक में 4.3 लाख रुपये के तीन iPhone 17 ऑर्डर कर दिए.

डिलीवरी पार्टनर्स की हुई चांदी

रिपोर्ट के मुताबिक, बेंगलुरु के एक यूजर ने सालभर में 68,600 रुपये सिर्फ टिप्स में खर्च किए, जिससे शहर को 'भारत की टिपिंग कैपिटल' कहा गया. वहीं चेन्नई दूसरे नंबर पर रहा, जहां एक यूजर ने 59,505 रुपये टिप्स दिए. Swiggy Instamart के आंकड़ों के मुताबिक, वैलेंटाइन डे पर हर मिनट 666 गुलाबों के ऑर्डर दर्ज किए गए. वहीं रक्षा बंधन, फ्रेंडशिप डे और वैलेंटाइन डे 2025 के सबसे ज्यादा गिफ्ट किए जाने वाले दिन बने.

डिजिटल इंडिया की नई तस्वीर

Swiggy Instamart की यह रिपोर्ट बताती है कि अब भारत में लोग सिर्फ सब्ज़ी-दूध ही नहीं, बल्कि iPhone, एनर्जी ड्रिंक, पालतू जानवरों का सामान और लग्ज़री प्रोडक्ट्स तक मिनटों में ऑनलाइन मंगवा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: आनंद महिंद्रा ने दिखाई हिमालय की छुपी विरासत, जानिए क्या है ‘सिक्किम सुंदरी'? जिसका ज़िक्र किताबों में भी नहीं

मंडप में चल रहा था कन्यादान, तभी दुल्हन के ऊपर कूदा बंदर, फिर जो हुआ, यूजर्स बोले- शादी में भगवान खुद आ गए!

मां ट्रेन में बैठने जा रही, पापा स्टेशन पर उदास चुपचाप खड़े रहे, इमोशनल Video ने हर किसी को रुला दिया