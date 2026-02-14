आप भी बिना टेस्ट किए खरीद लेती हैं हील्स? इंस्टाग्राम वीडियो से सीखें सही हील खरीदने का स्मार्ट तरीका

Heel Shopping Tips: आजकल फैशन टिप्स का सबसे बड़ा मंच सोशल मीडिया बन चुका है. खासकर इंस्टाग्राम पर छोटे-छोटे वीडियो हमें ऐसी बातें सिखा देते हैं, जिन पर हम अक्सर ध्यान ही नहीं देते. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिखाया गया कि हील्स या शूज खरीदते समय सिर्फ उनका लुक नहीं, बल्कि उनकी मजबूती जांचना कितना जरूरी है. वीडियो में 4-5 अलग-अलग हील्स को लाइन से रखा गया था. फिर उन्हें पीछे से सिर्फ एक उंगली से हल्के से हिलाकर देखा गया कि कौन सी हील ज्यादा वॉबल यानी डगमगा रही है. कुछ हील्स हल्के से धक्का देते ही हिलने लगीं, जबकि कुछ मजबूती से स्थिर रहीं. यही छोटा सा टेस्ट यह समझाने के लिए काफी था कि कौन सी हील सुरक्षित है और कौन सी पहनने पर गिरने का खतरा बढ़ा सकती है.

क्यों जरूरी है हील की मजबूती जांचना?

हील्स देखने में जितनी आकर्षक लगती हैं, उतनी ही जोखिम भरी भी हो सकती हैं, अगर वे मजबूत न हों. डगमगाती हील से:

संतुलन बिगड़ सकता है.

टखने में मोच आ सकती है.

घुटनों और पीठ पर दबाव बढ़ सकता है.

गिरने की संभावना बढ़ जाती है.

कई बार हम सिर्फ डिजाइन, ब्रांड या रंग देखकर हील खरीद लेते हैं, लेकिन असली टेस्ट तो पहनकर चलने पर होता है.

Photo Credit: Pexels

हील खरीदने से पहले ये टेस्ट जरूर करें | Do This Test Before Buying Heels

1. उंगली से वॉबल टेस्ट

हील को पीछे से हल्के से हिलाकर देखें. अगर वह आसानी से डगमगाए, तो समझ लें कि उसकी ग्रिप और बेस मजबूत नहीं है.

2. पहनकर खड़े हों

जूते पहनकर सीधा खड़े हों और धीरे-धीरे अपना वजन दाएं-बाएं शिफ्ट करें. अगर अस्थिरता महसूस हो, तो वह हील आपके लिए सुरक्षित नहीं है.

3. कुछ कदम चलकर देखें

स्टोर में थोड़ा चलकर देखें. अगर चलते समय पैर मुड़ता हुआ लगे या संतुलन बिगड़े, तो तुरंत उसे छोड़ दें. ऐसी हील्स आपके लिए खतरनाक हो सकती हैं.

सिर्फ लुक पर भरोसा क्यों नहीं?

कई हील्स देखने में मजबूत और मोटे बेस वाली लगती हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कमजोर हो सकती है. सस्ती मटेरियल या खराब डिजाइन की वजह से हील जल्दी ढीली पड़ सकती है. इसलिए मजबूत सोल और बेस देखें, हील की ऊंचाई अपने आराम के अनुसार चुनें, बहुत पतली स्टिलेटो हील रोजमर्रा के लिए न लें, स्ट्रैप या सपोर्ट सही हो.

स्मार्ट शॉपिंग का मंत्र:

अगर हील डगमगाए, मत खरीदें

अगर चलते समय अस्थिर लगे, छोड़ दें

अगर पैर को सही सपोर्ट न मिले, सही चुनाव नहीं

फैशन तब ही खूबसूरत लगता है जब आप उसमें आत्मविश्वास और आराम महसूस करें. स्टाइलिश दिखना अच्छा है, लेकिन सुरक्षित रहना उससे भी ज्यादा जरूरी है.

इंस्टाग्राम का यह छोटा सा वीडियो एक बड़ी सीख देता है, हील खरीदना सिर्फ ट्रेंड फॉलो करना नहीं, बल्कि समझदारी से फैसला लेना है.