मंडप में चल रहा था कन्यादान, तभी दुल्हन के ऊपर कूदा बंदर, फिर जो हुआ, यूजर्स बोले- शादी में भगवान खुद आ गए!

ऋषिकेश में शादी के दौरान अचानक पहुंचे बंदर का वीडियो वायरल हो रहा है. लोगों ने इसे हनुमान जी का आशीर्वाद बताया और सोशल मीडिया पर जमकर प्रतिक्रियाएं आईं.

मंडप में चल रहा था कन्यादान, तभी दुल्हन के ऊपर कूदा बंदर, फिर जो हुआ, यूजर्स बोले- शादी में भगवान खुद आ गए!
ऋषिकेश में शादी के बीच पहुंचा बंदर

Monkey Crashes Wedding: उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक कपल की शादी उस वक्त चर्चा में आ गई, जब शादी की रस्मों के दौरान एक बंदर अचानक समारोह में आ पहुंचा. नदी किनारे हो रही इस शादी में जहां वैदिक मंत्रोच्चार चल रहा था, वहीं इस अनोखे मेहमान की एंट्री ने माहौल को यादगार बना दिया. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग इसे महज़ शरारत नहीं, बल्कि हनुमान जी का आशीर्वाद मान रहे हैं.

शादी की रस्मों के बीच बंदर ने उठाया केला

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन नदी किनारे बैठे हुए विवाह की रस्में निभा रहे हैं. तभी कैमरा कट होता है और एक बंदर आराम से शादी के सेटअप से केला उठाता दिखाई देता है. बंदर न तो शोर मचाता है और न ही किसी को परेशान करता है. वह बेहद सहज अंदाज़ में इधर-उधर उछलता है, मानो वह भी इस शादी का हिस्सा हो. वीडियो में आगे दिखता है कि नदी के किनारे कई और बंदर बैठे हुए खाने का आनंद ले रहे हैं. यह नज़ारा देखकर दूल्हा-दुल्हन भी हैरान जरूर होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई देती है. इस पूरे घटनाक्रम ने शादी को और भी खास बना दिया.

देखें Video:

‘डिस्टर्बेंस नहीं, आशीर्वाद है'

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @mini._.camera नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो को अबतक 82 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 3 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. ज्यादातर यूजर्स ने इसे शुभ संकेत बताया. एक यूजर ने लिखा, 'हिंदू धर्म की यही खूबसूरती है कि हम इसे परेशानी नहीं, आशीर्वाद मानते हैं. वहीं दूसरे ने मज़ाक में कहा, 'आपके लिए डेस्टिनेशन वेडिंग, उनके लिए घर.

