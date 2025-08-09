सावन में पेड़ के बजाय महिला का घर की छत पर झूला लगाने का अनोखा जुगाड़ वायरल, देख चौंके लोग

Ghar Me Aunty Ne Baandha Jhuula Video: सावन का महीना आते ही गांव-गांव में पेड़ों पर झूलों की खनक सुनाई देने लगती है. यह मौसम हरियाली, बारिश और उमंग का प्रतीक माना जाता है. खासकर महिलाओं और लड़कियों के लिए झूला झूलना सावन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है. आमतौर पर लोग नीम, पीपल या आम के पेड़ों पर झूले बांधते हैं, लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सभी को चौंका दिया है.

छत पर झूला लगाने का अनोखा जुगाड़ (Woman rooftop swing jugaad)

वायरल वीडियो में एक महिला ने पेड़ पर झूला बांधने के बजाय अपने घर की छत पर ही झूला लगाने का जोखिम भरा जुगाड़ कर लिया. यह झूला घर के हाल एरिया में लगाया गया है. महिला ने मजबूत रस्सियों का सहारा लेते हुए झूले को पंखे टांगने वाली जगह पर लटकाया और सपोर्ट के लिए रस्सी को खिड़की के लोहे से भी बांधा. झूले पर लकड़ी का पटरा लगाया गया, जिस पर बैठकर वह तेजी से झूलती नजर आती है.

यहां देखें वीडियो

रिस्क भी, रोमांच भी (Sawan ka jhoola viral)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला इस अनोखे अंदाज से झूला झूलते हुए बेहद खुश है, लेकिन यह जुगाड़ जितना मजेदार है, उतना ही रिस्की भी, क्योंकि छत के दोनों ओर दीवारें हैं और बैलेंस बिगड़ने पर चोट लगने का खतरा है. तीन लड़के भी महिला के पास खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखते हैं, जो इस वीडियो में एक देसी मेलजोल का मजा जोड़ देता है.

सोशल मीडिया पर मचा धमाल (desi jugaad swing)

Instagram पर इस Reel को @aakansha__ghude ने पोस्ट किया है, कैप्शन दिया, "प्यार का सावन आया है. अब तक इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज और 5 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. यूजर्स इसे देखकर हैरान हैं और कमेंट कर रहे हैं कि, ये तो असली एडवेंचर है.

