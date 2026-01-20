विज्ञापन
IIM अहमदाबाद बनाम हार्वर्ड: 25 लाख या 1.8 करोड़? MBA के बाद कितनी मिलती है सैलरी

IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में MBA करने की फीस, सैलरी और इंटर्नशिप स्टाइपेंड को लेकर वायरल वीडियो में चौंकाने वाली तुलना सामने आई है. जानिए 25 लाख और 1.8 करोड़ खर्च करने पर असल में क्या फर्क पड़ता है?

IM अहमदाबाद बनाम हार्वर्ड

IIM Ahmedabad vs Harvard MBA: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें भारत के टॉप बिजनेस स्कूल IIM अहमदाबाद और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की तुलना की गई है. इस बातचीत में हार्वर्ड से एमबीए कर चुके और फिलहाल गूगल में काम कर रहे अभिजय अरोड़ा ने कंटेंट क्रिएटर कुशल लोढ़ा के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं. अभिजय के मुताबिक, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए करने में करीब 2 लाख डॉलर, यानी लगभग 1.8 करोड़ रुपये का खर्च आता है. वहीं, IIM अहमदाबाद से एमबीए की कुल फीस करीब 25 लाख रुपये है, जो हार्वर्ड की तुलना में काफी कम मानी जाती है.

MBA के बाद सैलरी में भी बड़ा अंतर

खर्च के साथ-साथ दोनों संस्थानों से पढ़ने के बाद मिलने वाली औसत सैलरी में भी बड़ा फर्क देखने को मिलता है. IIM अहमदाबाद से एमबीए करने के बाद छात्रों को औसतन 34 लाख रुपये सालाना का पैकेज मिल सकता है. दूसरी ओर, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से डिग्री लेने वालों को औसतन 2.5 लाख डॉलर, यानी करीब 2.25 करोड़ रुपये सालाना तक का पैकेज मिलने की संभावना होती है. इंटर्नशिप के दौरान मिलने वाले स्टाइपेंड में भी अंतर साफ नजर आता है. IIM अहमदाबाद में इंटर्नशिप स्टाइपेंड आमतौर पर 2 से 3 लाख रुपये के आसपास रहता है, जबकि हार्वर्ड के छात्र इंटर्नशिप के दौरान करीब 10 हजार डॉलर, यानी लगभग 9 लाख रुपये तक कमा सकते हैं.

कहां हैं दोनों संस्थान एक जैसे?

हालांकि अंतर के बावजूद कुछ समानताएं भी हैं. IIM अहमदाबाद और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल- दोनों का एमबीए प्रोग्राम दो साल का होता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों जगहों से निकलने वाले छात्रों को प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और एचआर जैसे सेक्टर्स में मौके मिलते हैं. IIM अहमदाबाद को भारत का हार्वर्ड भी कहा जाता है. इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसके पूर्व छात्रों में रघुराम राजन, संजीव बिखचंदानी, फाल्गुनी नायर और केवी कामथ जैसे बड़े नाम शामिल हैं. वहीं हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने रे डालियो, राहुल बजाज और जेमी डिमन जैसे दिग्गज दिए हैं.

सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है वीडियो ?

यह वीडियो हजारों लोग देख चुके हैं और खासतौर पर वे छात्र इसे शेयर कर रहे हैं, जो भारत या विदेश से एमबीए करने का सपना देख रहे हैं. लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 25 लाख और 1.8 करोड़ रुपये खर्च करने पर उन्हें असल में क्या मिलता है?

