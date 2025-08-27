विज्ञापन

गोविंदा और सुनीता आहुजा साथ मना रहे गणपति उत्सव, परिवार में दिखा खुशी का माहौल

इस स्टोरी में हम आपको अलग-अलग बॉलीवुड सेलेब्स के घर बप्पा के जश्न और उत्सव की तस्वीरें दिखा रही हैं. इसमें गोविंदा और सुनीता की तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा.

बप्पा के दर्शन कर खुश हो जाएगा मन
नई दिल्ली:

गणपति उत्सव की शुरुआत हो चुकी है और देशभर में इस त्योहार की धूम है. खासतौर से मुंबई में तो इस त्योहार को लेकर एक अलग ही माहौल देखने को मिलता है. पूरी शहर बप्पा के रंग में होता है और वाकई ऐसा लगता है कि वो अलग-अलग रूप में धरती पर उतर आए हों. बस यही फीलिंग हम आपको इस स्टोरी में देने वाले हैं क्योंकि हम यहां आपको बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के सेलेब्स के घर आए बप्पा के दर्शन कराने वाले हैं.

11 दिन चलने वाले इस त्योहार में सभी लोग अपने-अपने शेड्यूल के हिसाब से गणपति बप्पा को अपने घर पर मेहमान बनाकर सेवा करते हैं. कई डेढ दिन तो कुछ लोग ढाई दिन तो वहीं कुछ पूरे 11 दिन तक बप्पा की सेवा में होते हैं. शिल्पा शेट्टी, सोनू सूद, नील नितिन मुकेश,सलमान खान कुछ ऐसे सितारे हैं जिनके घर कई सालों से बप्पा के इस उत्सव को मनाने की परंपरा है.

सलमान खान के घर भी पूरे ढोल-ताशे के साथ पूरे जोरशोर से बप्पा का स्वागत होता है. उनकी बहन अर्पिता भी बप्पा का स्वागत करती हैं. अनन्या पांडे भी हर साल धूमधाम से बप्पा का जश्न मनाती हैं. सोनू सूद पिछले 28 साल से गणेश चतुर्थी मनाते हैं. टीवी सेलेब्स की बात करें तो रित्विक धनजानी, करण वाही अपने हाथ से बप्पा बनाकर घर में पूजा अर्चना करते हैं. इस मौके पर सेलेब्स घर पर ईको फ्रेंडली बप्पा रखने की अहमियत पर भी जोर देते हैं. मुंबई के महाजश्न की बात करें तो सितारों का महा जमावड़ा मुंबई के राजा लागबाग चा राजा के दरबार में लगता है.

