यह कोई भूख से मर रहा अफ़्रीकी शहर नहीं, कोलकाता है... शख्स ने शेयर किए ऐसे-ऐसे Videos और तस्वीरें, भड़के सोशल मीडिया यूजर्स

विशाखापत्तनम के एक शख्स ने एक्स पर एक पोस्ट में कोलकाता यात्रा के अपने अनुभव को साझा किया, जिसके बाद ऑनलाइन बहस छिड़ गई है, एक ऐसी यात्रा जिससे वह प्रभावित नहीं हुआ है. ट्वीट्स की एक श्रृंखला में, डीएस बालाजी ने कोलकाता को "भारत का सबसे गंदा शहर" बताया, जहां उन्होंने शहर के कुछ सबसे व्यस्त स्थानों में कूड़ा-कचरा बिखरी सड़कों, खुली नालों और नालियों के बगल में स्थापित फूड स्टालों को देखा था.

कोलकाता के सबसे भीड़भाड़ वाले स्थानों में से दो सियालदह स्टेशन और बुराबाजार की तस्वीरों के साथ उनकी दो दिवसीय यात्रा का विवरण. बालाजी ने कहा, “पश्चिम बंगाल की राजधानी की हालिया यात्रा के अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा कर रहा हूं. किसी भारतीय शहर में मुझे सबसे गंदा अनुभव हुआ है.''

उन्होंने कहा, “यह कोई भूख से मर रहा अफ़्रीकी शहर नहीं है, यह कोलकाता है. सियालदह नामक एक व्यस्त मेट्रो स्टेशन. और एक बाज़ार क्षेत्र जिसे बड़ा बाज़ार कहा जाता है. हर जगह खुले गटर और पेशाब की बदबू. ठीक से सांस नहीं ले पा रहे हैं. जबकि स्थानीय लोग पास के गटर के ऊपर एक दुकान से नाश्ते का आनंद ले रहे थे.”

बालाजी ने नालियों के ऊपर सामान बेचने वाले विक्रेताओं के दृश्यों का वर्णन किया और बताया कि उन्हें नागरिक समझ की कमी महसूस हुई. “कोलकाता में विक्रेता गटर के ऊपर बैठकर चीजें बेच रहे थे. नहीं, मैंने ऐसा भारत में कहीं और नहीं देखा है. चाहे बुनियादी ढांचा कितना भी खराब क्यों न हो. और मैंने बहुत यात्रा की है. यह शहर में नागरिक और स्वच्छता की कमी है, जिसे देखकर बहुत दुख होता है.''

उनकी समग्र असुविधा खाद्य बाज़ारों तक फैली हुई थी, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उन्हें खाना पूरी तरह से बंद कर दिया. उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, “यह एक सब्जी बाज़ार है जहाँ से विक्रेता इसे पूरे शहर में वितरित करते हैं. जो खाना आप खाएंगे वह गटर, गंदी बदबूदार फर्श पर रखा हुआ है. जबकि लोग सिर्फ लड़ रहे हैं, गाली दे रहे हैं और इधर-उधर थूक रहे हैं. मैंने कोलकाता में अपने दो दिनों के प्रवास के दौरान उचित भोजन नहीं खाया.”

यहां वह वीडियो है जिसे उन्होंने इस पोस्ट में साझा किया है:

बालाजी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे बताया कि शहर की पुरानी इमारतें तेज़ भूकंप का सामना नहीं कर सकतीं.

बालाजी ने कहा, “अधिकांश इमारतें ऐसी दिखती हैं जैसे वे तेज़ भूकंप से नहीं बच पाएंगी. ज्यादा हॉर्न बजाने से मनुष्यों को सिरदर्द हो सकता है. आप उबर या रैपिडोज़ बुक नहीं कर सकते क्योंकि स्थानीय टैक्सियां उन्हें पीछे छोड़ देती हैं. इसलिए, ड्राइवर सबसे व्यस्त इलाकों में जाना पसंद नहीं करते हैं. हम स्थानीय टैक्सियों का सहारा लेते हैं जिनकी लागत दोगुनी होती है.”

उन्होंने काली घाट मंदिर की अपनी यात्रा के दौरान एक अप्रिय अनुभव भी साझा किया क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि स्थानीय पंडों ने उनके साथ धोखाधड़ी की थी, जिसके कारण उन्हें बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ था. उन्होंने कहा, “काली घाट मंदिर के अंदर मैंने सचमुच हजारों रुपये खो दिए. वीआईपी दर्शन के लिए स्थानीय पंडों ने मुझे घेर लिया और हम आगे बढ़ते रहे. उन्होंने दिव्य सिक्का, प्रसाद जैसी चीजें बेचने की कोशिश की. यहां तक ​​कि मंदिर के अंदर भी, अगर आपने उन्हें भुगतान नहीं किया तो पुजारी उत्तेजित हो जाएंगे.''

अपनी यात्रा को सारांशित करते हुए, बालाजी ने कोलकाता को "सबसे निराशाजनक, कम ऊर्जा, कम आवृत्ति वाला शहर" कहा, जिसे उन्होंने प्रोत्साहित किया, हालांकि उन्होंने इस उम्मीद के साथ अपना पोस्ट समाप्त किया कि शहर में सुधार होगा. बालाजी ने कहा, “मुझे व्यक्तिगत रूप से कोलकाता सबसे निराशाजनक, कम ऊर्जा, कम आवृत्ति वाला शहर लगा. हो सकता है कि मैं सभी ग़लत जगहों पर, ग़लत समय पर गया हूं. एक देखभाल करने वाले, जागरूक भारतीय नागरिक के रूप में, मैं इस शहर के लिए शुभकामनाएं देता हूं. यह दूसरों की तरह सुधरे, विकसित हो और निर्माण करे.”

बालाजी की पोस्ट कुछ यूजर्स को पसंद आई, जबकि अन्य ने कहा कि उनका अनुभव शहर के पुराने हिस्सों तक ही सीमित हो सकता है. एक यूजर ने कहा, “इस थ्रेड में आपने जो कुछ भी कहा है, मैं उससे सहमत हूं. कोलकाता में स्वच्छता का वास्तविक मुद्दा है,'' जबकि दूसरे ने कहा, ''मुझे आपके अनुभव पर खेद है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने शहर के पुराने हिस्सों का दौरा किया होगा जहां बुनियादी ढांचा सीमित है.''

जबकि डीएस बालाजी की पोस्ट ने उन मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिनसे कई यूजर्स सहमत थे, अन्य ने कोलकाता के आकर्षण और विरासत का बचाव किया क्योंकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे की अपनी चुनौतियां हैं, लेकिन यह शहर की चुनौतियों का एक अभिन्न अंग है.