Weight Loss: 6 महीने में घटाया 25 किलो वजन, बिना जिम और डाइटिंग के घर बैठे पाएं स्लिम फिट बॉडी

How to lose weight: घर बैठे वजन घटाना मुश्किल नहीं, बस थोड़ी डेडिकेशन और सही एक्सरसाइज से मुमकिन है. साक्षी यादव की जर्नी हर उस इंसान को मोटिवेट करती है, जो फिटनेस की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहता है.

जानिए कैसे Sakshi Yadav ने बिना जिम और डाइटिंग के पाई स्लिम फिट बॉडी

25 kg weight loss: वजन कम करना सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि खुद के साथ एक इमोशनल जर्नी होती है. कई बार हम सोचते हैं कि जिम जाए बिना या महंगे डाइट प्लान अपनाए बिना वजन कैसे घटाया जाए, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर साक्षी यादव की कहानी आपकी सोच बदल सकती है. उन्होंने महज़ 6 महीने में 25 किलो वजन घटाया, वो भी घर पर रहकर आसान एक्सरसाइज से.

घर पर ही फिटनेस मंत्र (weight loss journey)

साक्षी ने अपने फॉलोअर्स के साथ कुछ ऐसे वर्कआउट शेयर किए, जिन्हें करने के लिए किसी स्पेशल इक्विपमेंट या जिम की जरूरत नहीं...बस थोड़ी डेडिकेशन और रेगुलरिटी चाहिए.

कौन-सी एक्सरसाइज करें? (weight loss tips)

जंपिंग जैक (Jumping Jacks)

पूरे शरीर को एक्टिव करने वाली ये एक्सरसाइज कैलोरी बर्न करने और स्टैमिना बढ़ाने के लिए बेस्ट है. WebMD के मुताबिक, इसे डेली करने से फैट लॉस तेजी से होता है.

हाई नीज़ (High Knees)

दिल की धड़कन तेज करने वाली ये कार्डियो एक्सरसाइज बॉडी को फैट-बर्निंग मशीन बना देती है.

जंपिंग स्क्वैट्स (Jumping Squats)

यह न सिर्फ कैलोरी जलाती है बल्कि मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है. नॉर्मल स्क्वैट से ज्यादा असरदार.

बर्पी जंप अप (Burpee Jump Up)

एक ही एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ और कार्डियो का कॉम्बो. हार्ट रेट बढ़ाकर तेजी से वजन घटाने में मददगार.

स्विच जंप (Switch Jump)

यह हाई-इंटेंसिटी मूव कैलोरी जलाने के साथ-साथ बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ाता है.

वजन घटाने वालों के लिए सीख (weight loss journey before and after)

साक्षी यादव का कहना है कि उन्होंने कभी स्ट्रिक्ट डाइटिंग या महंगी ट्रेनिंग नहीं अपनाई. बस रेगुलर एक्सरसाइज और बैलेंस्ड ईटिंग से उन्होंने ये रिज़ल्ट पाया. उनकी कहानी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है.

(Disclaimer: इस लेख में किए गए दावे इंस्टाग्राम वीडियो और इंटरनेट पर मिली जानकारी पर आधारित हैं. एनडीटीवी इसकी सत्यता और सटीकता जिम्मेदारी नहीं लेता है.)

