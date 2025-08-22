विज्ञापन

मुझे जिस चीज से नफरत है वो दिखा दिया... सुपर डांसर 5 के स्टेज छोड़कर चली गईं भारती सिंह, रोते हुए कही ये बात

सुपर डांसर 5 के लेटेस्ट एपिसोड में भारती सिंह रोती हुई नजर आईं. वहीं एक परफॉर्मेंस के बाद वो इतनी इमोशनल हो गईं कि स्टेज छोड़कर चली गईं.

सुपर डांसर 5 के स्टेज पर इमोशनल हुईं भारती सिंह
नई दिल्ली:

पॉपुलर डांस रियलिटी शो सुपर डांसर 5 में एक इमोशनल पल देखने को मिला. जब होस्ट और कॉमेडियन भारती सिंह उनके बचपन को डेडिकेट करते हुए एक परफॉर्मेंस देख वह रोने लगीं. एपिसोड के दौरान एक स्पेशल एक्ट दिखाया गया, जिसमें उनकी जर्नी को दर्शाया गया. इसमें उनके बचपन में मुश्किल के दिनों की झलक भी शामिल थी, जिसे देख भारती सिंह इमोशनल हो गईं. वहीं अपनी फिलींग्स को बयां करते हुए वह थोड़ी देर के लिए स्टेज छोड़कर चली गईं.

परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हुए भारती सिंह ने कहा, मुझे जिस चीज से नफरत है. मुझे वो दिखा दिया. इन शब्दों से पता चलता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी मुश्किल भरे समय को जिया है. भारती को रोता देख जजेज उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं.

इसका वीडियो इंस्टाग्राम पर जब मेकर्स ने शेयर किया तो लोगों का रिएक्शन देखने को मिला और वह भारती के सफर की तारीफ करते हुए नजर आए. वहीं कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस के लिए ढेर सारी इमोजी भी शेयर करते हुए दिखे.

बता दें हाल ही में राज शमानी के साथ एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मां ने उन्हें अबॉर्ट करवाने की कोशिश प्रेग्नेंसी में की थी. एक्ट्रेस ने कहा, हां, ये तीसरा बच्ची थी. पिता किसी फैक्ट्री में काम करते थे. मम्मी हाउसवाइफ थी. दो बच्चे हो चुके थे. पहले तो पता ही नहीं चलता था कि अरे मैं प्रेग्नेंट हो गई. दो तीन महीने बाद पता चला. फिर मेरी मम्मी ने इतनी सारी जड़ी बूटियां खाई. पैर के बल होके पोछे मारे. पपीता खाया. खजूर खा लिए कि ये रहे ही ना. पर आना ही था मुझे. मेरी मम्मी ने खुद पैदा किया है मुझे.

