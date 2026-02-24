वहां निकल रहा खजाना...सोने की अफवाह फैलते ही लोगों ने खोद डाले खेत

Viral Gold Khabar: सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ने दक्षिण अफ्रीका के Johannesburg के पास हालात बदल दिए. खबर उड़ी कि पुराने खनन कस्बे स्प्रिंग्स के बाहरी इलाके में जमीन खोदते वक्त सोना मिला है. बस फिर क्या था, आसपास के गांवों और दूर-दराज इलाकों से लोग वहां पहुंचने लगे.

अफवाह से शुरू हुआ गोल्ड रश(Springs South Africa gold rush)

बताया गया कि खेत में बाड़ का खंभा लगाने के लिए गड्ढा खोदा गया और वहां से सोना निकला. यह बात जंगल की आग की तरह फैली. बेरोजगारी से जूझ रहे लोग फावड़े और मशीन लेकर खेतों में उतर गए. कुछ लोगों ने कहा, नौकरी नहीं है, पेट खाली है, शायद किस्मत यहीं बदल जाए. स्थानीय रिपोर्ट्स, जिनमें The Guardian भी शामिल है, के मुताबिक सैकड़ों लोग अलग-अलग प्रांतों से यहां पहुंचे.

हालात हुए बेकाबू (South Africa me illegal mining)

देखते ही देखते खेतों में गहरे गड्ढे हो गए. पशुपालकों ने पहले इजाजत दी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर हालात काबू से बाहर हो गए. प्रशासन ने इसे अवैध खनन माना. Ekurhuleni Metropolitan Municipality ने कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया, उपकरण जब्त किए और मशीनों से गड्ढे भरवाए. नगर प्रशासन ने साफ कहा कि, सोना मिलने की खबर अप्रमाणित है, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

इतिहास की गूंज (Johannesburg gold rumour)

यह इलाका कभी सोने की खदानों के लिए मशहूर था. 1886 में सोने की खोज ने जोहान्सबर्ग को एक बड़े शहर में बदल दिया था. विटवाटरसैंड क्षेत्र आज भी परित्यक्त खदानों और अवैध खनन की समस्या से जूझ रहा है. यह घटना बताती है कि सोशल मीडिया अफवाह कैसे हकीकत बन जाती है. जिसके बाद से अब इंटरनेट पर Gold mining, Johannesburg gold rumour, illegal mining South Africa, Springs gold खोज, social media viral news जैसे कीवर्ड इन दिनों ट्रेंड कर रहे हैं. यह कहानी सिर्फ सोने की तलाश नहीं, बल्कि बेरोजगारी और उम्मीद की तस्वीर भी है. एक वायरल पोस्ट ने सैकड़ों लोगों को मिट्टी खोदने पर मजबूर कर दिया. सवाल यही है, क्या हर चमकती चीज सच में सोना होती है?

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

