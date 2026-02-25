छोटे से दिल की बड़ी दास्तान...पंच ने सिखाया मोहब्बत क्या होती है

Punch Viral Video: जापान के इचिकावा सिटी जू में इन दिनों अजीब सा जुनून देखने को मिल रहा है. सात महीने का मकाक बंदर पंच कुन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. एक पाकिस्तानी विजिटर इजाज ने जब वहां का वीडियो शेयर किया, तो देखते ही देखते वह 4.5 मिलियन व्यूज पार कर गया. वीडियो में भारी भीड़ रेलिंग के पास खड़ी नजर आई, हर कोई अपने फोन से पंच की झलक कैद करना चाहता था.

वायरल हुआ पंच का जलवा (Punch Goes Viral on Social Media)

पंच को खास बनाता है उसका छोटा सा इमोशनल सपोर्ट खिलौना, एक ओरंगुटान प्लशी. वह उसे सीने से लगाए रहता है. जू स्टाफ के मुताबिक, शुरुआत में जब पंच को एनक्लोजर में छोड़ा गया, तो दूसरे बंदरों ने उसे नजरअंदाज किया, कभी डांटा भी. ऐसे में स्टाफ ने उसे यह खिलौना दिया, ताकि वह खुद को महफूज और मजबूत महसूस कर सके.

भीड़ देख हैरान लोग (Massive Crowd at Ichikawa City Zoo)

इजाज ने वीडियो के साथ लिखा कि...भीड़ काफी ज्यादा थी, लेकिन जू ने हालात संभाले रखे. सोशल मीडिया यूजर्स ने जू मैनेजमेंट से अपील की है कि बढ़ती कमाई के साथ सुविधाएं भी बेहतर की जाएं. कुछ लोगों ने एनक्लोजर को कंक्रीट का खाली ढांचा बताया और ज्यादा पेड़, तालाब और नेचुरल माहौल की मांग की.

