विज्ञापन
विशेष लिंक

कभी देखा है शादी का ऐसा कार्ड? देख लोग बोले- ये शादी का कार्ड है या शाही तिजोरी?

भारतीय शादियों में कार्ड सिर्फ न्योता नहीं, स्टेटस बन चुका है. इन दिनों एक ऐसा आलीशान वेडिंग कार्ड वायरल है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और नाराज भी. कोई इसे कला बता रहा है, तो कोई खुलकर बोल रहा है...पूरा पैसा बर्बादी है.

Read Time: 3 mins
Share
कभी देखा है शादी का ऐसा कार्ड? देख लोग बोले- ये शादी का कार्ड है या शाही तिजोरी?
कार्ड ऐसा कि शादी बाद में, चर्चा पहले…इस वेडिंग न्योते ने मचा दी हलचल

Unique Wedding Card: भारतीय शादियों में रस्में ढोल नगाड़ों से नहीं, वेडिंग कार्ड से शुरू होती हैं. कार्ड जितना हटके, शादी उतनी चर्चा में. सोशल मीडिया पर आए दिन यूनिक wedding card viral video देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार जो कार्ड सामने आया है, उसने लोगों को चौंका दिया है. पहली नजर में ये कार्ड कम और कोई लग्जरी गिफ्ट बॉक्स ज्यादा लगता है. इसे खास लाल रंग के दो दरवाजों वाले बॉक्स में पैक किया गया है, जो बिल्कुल किसी राजमहल की अलमारी जैसा खुलता है.

पत्थर का मोर और ड्रॉअर वाला न्योता (Stone Peacock and Drawer Style Invitation)

वीडियो में दिखता है कि जैसे ही बॉक्स खुलता है, अंदर पत्थर से बना एक मोर रखा है. मोर के नीचे एक छोटा सा ड्रॉअर है, जिसमें बेहद सलीके से शादी का कार्ड रखा गया है. ये डिजाइन इतना भव्य है कि कई लोगों को लगा ये wedding invitation नहीं, बल्कि होम डेकोर आइटम है. हालांकि, इसकी क्रिएटिविटी ने लोगों को इंप्रेस किया, लेकिन खर्च को लेकर बहस छिड़ गई.

इंस्टाग्राम पर मचा बवाल (Luxury Wedding Invitation)

इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर harsh.eys1 नाम की आईडी से शेयर किया गया है. कैप्शन में सवाल पूछा गया 'Indian wedding cards इतने expensive क्यों होते हैं?' अब तक वीडियो को 1.65 लाख से ज्यादा व्यूज और करीब 7 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. किसी ने लिखा, 'इतना है तो हमें दे दो', तो किसी ने कहा, 'शादी में बुलाओ या एग्जीबिशन में?' वहीं कुछ यूजर्स ने इसे Indian creativity की मिसाल बताया.

Latest and Breaking News on NDTV

जब शादी का कार्ड बना शोपीस (Indian Wedding Card Viral)

ये वायरल wedding card सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि बदलती शादी की सोच को दिखाता है. जहां एक तरफ लोग सादगी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर luxury wedding trend तेजी से बढ़ रहा है. सोशल मीडिया ने शादियों को प्राइवेट से पब्लिक बना दिया है. शादी का कार्ड न्योता हो या स्टेटस सिंबल, ये हर परिवार की सोच पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि ऐसे viral wedding invitation लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर देते हैं.

ये भी पढ़ें:- चारों तरफ बर्फ, बीच में अग्नि के फेरे...शिव-पार्वती के धाम से वायरल हुई मेरठ के कपल की शादी

ये भी पढ़ें:- कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जाए
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Wedding Card, Wedding Card, Marriage Card, Viral Wedding Card, Indian Wedding Card Viral, Luxury Wedding Invitation, Mehnga Shaadi Card
Get App for Better Experience
Install Now