लंदन की महिला प्रोडक्ट मैनेजर ने किया अपनी टेक होम सैलरी का खुलासा, बोली- मैं 85 लाख रुपये कमाती हूं

Viral Video: लंदन की एक लीगल टेक फर्म में प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर काम करने वाली उर्वाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वे कहती हैं, 'मैं लंदन में एक प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर सालाना £80,000 (करीब 85.28 लाख रुपये) कमाती हूं, लेकिन असल में मेरे हाथ में कितना पैसा आता है? इसे मैं आपको अपनी पे-स्लिप से समझाती हूं, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ दो ही चीजें पक्की हैं - मौत और टैक्स.'

महीने की सैलरी 7 लाख 10 हजार

उर्वाह ने कहा, 'सालाना £80,000 का मतलब है महीने के लगभग £6,667 (करीब 7.10 लाख रुपये). यह मेरे कॉन्ट्रैक्ट की रकम है, लेकिन बदकिस्मती से मुझे असल में इतना पैसा नहीं मिलता. सबसे पहले पेंशन का पैसा कटता है. मैं टैक्स कटने से पहले ही अपनी पेंशन में हर महीने लगभग 3% या £200 (₹21,322) का कॉन्ट्रिब्‍यूशन करती हूं. यह एक ऐसी कटौती है जो असल में मेरा ही पैसा है, बस यह मेरे भविष्य के लिए है. मैं इसे रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंचने पर ही निकाल सकती हूं. मेरे एम्प्लॉयर भी मेरी पेंशन में कॉन्ट्रिब्‍यूट करते हैं.'

पहले इनकम टैक्स और फिर NHS

अब टैक्स की बात करते हैं. उर्वाह के मुताबिक, 'मैं टैक्स के तौर पर £1,582 (1.68 लाख रुपये से ज्यादा) दे रही हूं. यह सिर्फ इनकम टैक्स है. यह सबसे बड़ी कटौती है क्योंकि मेरी कमाई का एक बड़ा हिस्सा 40% वाले टैक्स ब्रैकेट में आता है. मैं अभी आम तौर से ज्यादा टैक्स भी दे रही हूं क्योंकि HMRC को लगता है कि इस साल मुझे उन्हें पैसे देने हैं. इसके बाद, नेशनल इंश्योरेंस आता है. नेशनल इंश्योरेंस और इनकम टैक्स का पैसा असल में NHS, हेल्थकेयर, शिक्षा और कल्याण जैसी पब्लिक सर्विस में जाता है.'

हर महीने स्टूडेंट लोन के 38 हजार

अब स्टूडेंट लोन की बात करते हैं. उर्वाह ने कहा, 'मैं प्लान 2 में हूं. मेरी ट्यूशन फीस सालाना लगभग £9,000 (करीब 9.60 लाख रुपये) है. मैं हर महीने £361 (करीब 38 हजार रुपये) चुकाती हूं, जो रीपेमेंट थ्रेशोल्ड से ज्यादा कमाई का 9% होता है. तो 26-27 टैक्स ईयर के लिए, यह लिमिट लगभग £29,000 (₹30,91,101) है.

'62% सैलरी ही घर ले जा पाती हूं'

अब बेनिफिट्स की बात करते हैं. उर्वाह ने कहा, 'लगभग £80 (₹8,527) मेरे हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस में जाते हैं. तो कुल मिलाकर, स्टूडेंट लोन, पेंशन कॉन्ट्रिब्यूशन और टैक्स के बाद, मुझे हर महीने £4,146.68 (₹4,42,040) मिलते हैं. मैं अपनी सैलरी का लगभग 62% हिस्सा घर ले जाती हूं.'

यहां देखें पूरा वीडियो:-

सोशल मीडिया पर क्या बोले लोग?

एक यूजर ने लिखा, 'टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस के अलावा स्टूडेंट लोन की कटौती सच में पूरी तस्वीर बदल सकती है. ये जानकारी सच में दिलचस्प है.'

दूसरे यूजर ने लिखा, 'मुझे लगता है कि £4000 काफी से ज्यादा हैं.'

तीसरे यूजर ने लिखा, 'अगर मेरी नौकरी 4000 पाउंड की होती तो मैं कभी शिकायत नहीं करता.'

चौथे यूजर ने लिखा, 'तुम बहुत किस्मत वाली हो कि इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी सैलरी पा रही हो. अकादमी में प्रोफेसर की सैलरी का यह शुरुआती लेवल है. मेरी सलाह है कि £100k से ज्यादा न कमाओ, वरना ज्यादा टैक्स की वजह से बुरा लगेगा. ज्यादा मेहनत का मतलब है हाथ में कम पैसा आना.'

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