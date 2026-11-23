सर्दियों का मौसम आते ही बाजरे की रोटी खाने का मन करने लगता है. सरसों का साग हो या फिर लहसुन की चटनी, बाजरे की गर्मागर्म रोटी के साथ खाने का स्वाद दोगुना हो जाता है. बाजरा फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है. यही वजह है कि सर्दियों में इसे खाने की सलाह दी जाती है. आमतौर पर लोग बाजार से बाजरे का आटा खरीदकर लाते हैं, लेकिन कई बार पैकेट वाला आटा पुराना भी हो सकता है. ऐसे में आप चाहें तो घर पर ही साबुत बाजरे से ताजा आटा तैयार कर सकते हैं. इसके लिए न तो ज्यादा मेहनत की जरूरत है और न ही किसी खास मशीन की. आइए जानते हैं घर पर बाजरे का आटा बनाने का आसान तरीका.

बाजरे का आटा बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

घर पर बाजरे का आटा बनाने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत होगी. सिर्फ 1 कप साबुत बाजरा. अगर आप ज्यादा आटा बनाना चाहते हैं, तो इसी अनुपात में बाजरे की मात्रा बढ़ा सकते हैं.

घर पर बाजरे का आटा कैसे बनाएं?

जानकारी के अनुसार, सबसे पहले साबुत बाजरे को अच्छी तरह साफ कर लें. इसमें मौजूद कंकड़, मिट्टी या दूसरे छोटे कचरे को निकाल दें. अब बाजरे को कुछ देर धूप में फैला दें, ताकि उसमें नमी न रहे. ध्यान रखें कि बाजरा पूरी तरह सूखा होना चाहिए. इसके बाद सूखे बाजरे को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालें और अच्छी तरह बारीक पीस लें. जरूरत पड़ने पर मिक्सर को थोड़ी-थोड़ी देर चलाएं, ताकि मशीन गर्म न हो. तैयार पााउडर को बारीक छलनी से छान लें. अगर इसमें मोटे दाने बच जाएं, तो उन्हें दोबारा पीसकर छान सकते हैं. साथ ही आपका ताजा बाजरे का आटा तैयार है. इसे साफ और सूखे एयरटाइट डििब्बे में भरकर रख दें.

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बाजरे के आटे को स्टोर करते समय रखें ध्यान

इसके अलावा, बाजरे का आटा साबुत बाजरे के मुकाबले जल्दी खराब हो सकता है. इसलिए एक साथ ज्यादा मात्रा में आटा पीसकर रखने से बचें. इसे नमी और गर्मी से दूर रखें. बेहतर होगा कि जरूरत के हिसाब से थोड़ा-थोड़ा आटा तैयाार करें. अगर आटे में अजीब गंध आए या स्वाद बदल जाए तो इसका इस्तेमाल न करें.

बाजरे के आटे से क्या-क्या बना सकते हैं

घर पर तैयार ताजे बाजरे के आटे से आप गर्मागर्म बाजरे की रोटी, पराठा, चीला और कई तरह के स्नैक्स बना सकते हैं. सर्दियों में इसे अपनी पसंद के खाने के साथ परोोसें और ताजे आटे का स्वाद लें.

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