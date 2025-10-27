बिहार चुनावी रैली का मजेदार ऑफर वायरल! गाड़ी और खाना आपका...बाकी हम संभालेंगे

Bihar Election 2025: बिहार में चुनाव चल रहे हैं. इन दिनों प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं का दौर जारी है. ऐसे चुनावी मौसम के बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक युवा खुद को और अपने दोस्तों को बेरोजगार बता रहा है. इसके साथ चुनावी रैलियों के बीच पैसे कमाने का ऐसा तरीका बता रहा है, जिसको सुनकर यकीनन आपकी भी हंसी छूट जाएगी.

लड़का वीडियो में बोल रहा है कि वह और उसके सारे दोस्त किसी भी पार्टी के साथ रैली में शामिल होने को तैयार हैं. मजेदार बात यह है कि ये लोग कह रहे हैं कि गाड़ी और खाना-पीना तो आपको ही देना होगा, लेकिन झंडा उछालना-लहराना, दिन भर जिंदाबाद-मुरदाबाद चिल्लाना हमारा काम होगा.

सिर्फ 500 रुपए में चुनावी मज़ा (Viral Instagram Video)

वीडियो में लड़के पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि, प्रत्येक व्यक्ति 500 रुपये लगेगा. इसके आगे कहता है कि, 'हमारे सारे दोस्त बेरोज़गार हैं और पैसे के लिए हम किसी भी पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं.' यानि चुनावी जश्न में शामिल होने का मज़ेदार ऑफर अब सिर्फ 500 रुपये में. लोगों ने इस वीडियो को देखकर न सिर्फ हंसी उड़ाई, बल्कि सोशल मीडिया पर इसे खूब शेयर भी किया.

झंडा, जिंदाबाद और मस्ती का नया तरीका (Election Rally Offer)

वीडियो में दिख रहा है कि कैसे युवा बेरोज़गार बड़े ही मजेदार और candid अंदाज़ में अपनी ज़िम्मेदारी बताते हैं. उनका कहना है कि काम बहुत सरल है...झंडा लहराना, जिंदाबाद-मुरदाबाद कहना और रैली में एनर्जी बनाए रखना. इसमें उनका मजेदार human-touch और candid honesty वीडियो को वायरल बनाने का मुख्य कारण बन रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल (Paisa Kamane ka tarika)

अब तक इस वीडियो को 86.6 हज़ार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और कमेंट्स में लोग मज़ाक भी कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि, 'इतने आसान तरीके से पैसा कौन नहीं कमाना चाहता?' तो कोई मजाक में सुझाव दे रहा है कि, 'चुनावी रैली का नया trend शुरू हो गया.'