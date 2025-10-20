वेरी सुंदर... दिवाली गिफ्ट के लिए आयरलैंड के बॉयफ्रेंड ने पार्टनर की मां को हिंदी में कहा शुक्रिया-Viral Video

दिवाली पर गिफ्ट मिल जाए तो किसका दिल गार्डन-गार्डन नहीं हो जाएगा. दिवाली के इस जश्न के बीच आयरलैंड से एक ऐसा वीडियो आया है जिसने सबका दिल छू लिया है. दरअसल एक आयरिश बॉयफ्रेंड को उसकी भारतीय गर्लफ्रेंड की मां ने दिवाली पर गिफ्ट भेजा. अब उस गिफ्ट को पाने के बाद उस आयरिश बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंस की मां को धन्यवाद देने के लिए हिंदी में बात. सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो ने एक बार फिर साबित किया कि कभी-कभी, छोटी सी छोटी कोशिश भी किसी रिलेशनशिप पर सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ती है.

इस क्लिप को संस्कृति डेरेन ने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन दिया, "कुछ मौकों को ट्रांसलेशन की आवश्यकता नहीं होती है."

वीडियो में, आयरिश बॉयफ्रेंड अपनी पार्टनर संस्कृति की मां से कॉल पर खुशी से कहता है, "हैलो, कैसी हो?", उसने आगे कहा, "आपकी पार्सल मिला, शुक्रिया. वेरी सुंदर". शख्स अपनी गर्लफ्रेंड की मां को अनरसा और लड्डू जैसे पारंपरिक दिवाली वाली मिठाइयां भेजने के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता है. इसके बाद वह शख्स इंग्लिश बोलने लगता है, फिर से धन्यवाद देता. वीडियो के आखिर में वो कॉल पर गर्लफ्रेंड की मां को "शुक्रिया" और "गुड नाइट" बोलता है.

सोशल मीडिया पर अब वायरल है यह वीडियो

वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोग आयरिश बॉडफ्रेंड के हावभाव से प्रभावित हो रहे हैं और उसे एक परफेक्ट मैन बता रहे हैं. एक व्यक्ति ने वीडियो पर कमेंट किया, "मैंने आज तक इससे प्यारा वीडियो नहीं देखा है."

एक ने लिखा, "यह बहुत अच्छा है. संस्कृति आपके लिए डैरेन कितना प्यारा बॉयफ्रेंड/पार्टनर है." अगले ने लिखा, "मुझे अच्छा लगा कि वह इतना प्रयास करता है." एक अन्य महिला ने भी कमेंट में इसी तरह का अनुभव शेयर किया है. उसने बताया कि कैसे उसका पति उसकी मां से जुड़ा हुआ था जब उसने मां को फोन किया तो बेसन के लड्डू और शीरा जैसी पारंपरिक मिठाइयों के बारे में बात की. महिला ने कमेंट में लिखा, "बस आपको यह बताने के लिए कि अब से 10-15 साल बाद आपका रिश्ता कैसा रहेगा, मेरे पति मेरी मां को फोन करते हैं और कहते हैं, 'मम्मी, बेसन लाडू आनी शीरा खूब मस्त,' और फिर वे कंदील और रंगोली से लेकर भोजन और मंदिर दर्शन तक हर चीज के बारे में बात करते हैं."

