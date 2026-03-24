माता रानी को भी चाहिए नया ब्रश... छोटी बच्ची की मासूम भक्ति ने जीता दिल, देखें वायरल Video

देशभर में चैत्र नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसी बीच एक छोटी बच्ची का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने अपनी मासूम भक्ति से लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो में दिखाया गया है कि बच्ची हर नई चीज पहले माता रानी को अर्पित करती है. हाल ही में उसे नया टूथब्रश और टूथपेस्ट मिला, तो उसने वह भी देवी दुर्गा की मूर्ति के पास रख दिया.

माता रानी को भी चाहिए नया ब्रश...

वीडियो में बच्ची की मां बताती हैं कि उनकी बेटी का मानना है कि माता रानी को भी नई चीजों की जरूरत होती है. इसलिए उसने अपना नया टूथब्रश और टूथपेस्ट सबसे पहले माता रानी को अर्पित किया. यह मासूम सोच और सच्ची भक्ति लोगों को बेहद पसंद आ रही है.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को 5 लाख से ज्यादा व्यूज और करीब 48 हजार लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग बच्ची और उसके माता-पिता की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, यही असली भक्ति है. वहीं दूसरे ने कहा, इतनी छोटी उम्र में इतनी सुंदर सोच, कमाल है.

नवरात्रि का महत्व

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, देवी दुर्गा का जन्म भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से हुआ था, ताकि वह राक्षस महिषासुर का वध कर सकें. यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. यह वायरल वीडियो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और मासूमियत में होती है.

(Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.)

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